【疫情減壓】集Hub Market花哩碌市集　周末開催手作首飾花藝植物文青至愛　

▲ （相片來源︰集Hub Market）

市集熱潮在各區遍地開花，當中「集Hub Market-花哩碌市集」就在6月11日 （星期五) 至6月13日 (星期六)，各攤檔就以花為文創題材，由手作首飾、以至花藝植物、芬香療癒等雜貨，為大家提供周末好去處。

▲ 花哩碌市集內有各式花藝工作坊。（相片來源︰集Hub Market）

佔地7,000呎的觀塘Inspire Hub，在這今次花哩碌市集中就集合有關花同色彩繽紛主題的生活雜貨，另外也有鮮花、擴香石、浮游花香瓶、押花、刺繡等等等工作坊，歡迎大家現場報名參與！各檔主亦各有故事，如《Little by Little Accessories 》以原創手作飾物品牌，運用日本樹脂 、乾花、水晶、天然石、天然珍珠等多款高質材料，去製造出獨一無二的飾物。

▲ 市集內有不少壓花飾物製品。（相片來源︰集Hub Market）

▲ 花藝布袋，充滿文青氣息。（相片來源︰集Hub Market）

另外，也有《STUDIO 6104》，主打滴膠手工藝品，在市集新推出獨家創作的碎花heartshaker，令花藝及滴膠融合並打破固有界限。《Forest & Cream》則是一家以日系刺繡花花為主題的飾物店，「Forest 」指百花齊放嘅原野森林，恍如各式各樣嘅打扮風格，「Cream 」則代表森林中的特別存在，令人在眾裏尋它，指令自己成為森林中獨特的花，七彩繽紛的花朵設計，突顯個人獨特氣質，值得捧場。

▲ 市集內的花形首飾，高貴典雅。（相片來源︰集Hub Market）

▲ 花形飾物OL至愛。（相片來源︰集Hub Market）

花哩碌市集

日期：6月11日 (Fri) 至6月13日 (Sun)

時間：每日12nn至8pm

地點：觀塘偉業街133號1樓Inspire Hub全層

記者︰馮柏偉

