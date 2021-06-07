【變種病毒】17歲少女染英國變種病毒正追查感染源頭　蕭傑恒相信有輸入個案「走漏」

▲ 理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒相信女患者是由其他輸入個案走漏而致。

本港日前新增一宗帶變異病毒株的確診個案，基因排序分析確認屬「Alpha」變異病毒株（英國變種病毒）。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（7日）表示，17歲帶變種病毒的少女基因排序分析結果，比早前確診、同樣感染「Alpha」變種病毒的個案，有10多個基因突變，相信是有其他輸入個案走漏導致她受感染，但她具體感染源頭，就暫時未有頭緒。

蕭傑恒今早在電台節目中表示，團隊正努力追查少女的感染源頭，他指目前世界各地如日本、印尼、台灣等都出現英國變種病毒，正嘗試從各國研究小組中取得病情株數據，比對哪一種與17歲少女的基因排序分析結果相似，以找出其感染源頭，但暫時未有頭緒。蕭傑恒又說，英國變種病毒傳染力強，較第四波的病毒株傳染力高出5成至7成，而少女確診時病毒量高，代表她具傳染性，除了其密切接觸者外，要留意本港會否再有源頭不明個案，就會得知病毒是否在社區擴散。

蕭傑恒又指出，現處於關鍵時刻，形容正與時間比賽，要盡快找出少女感染源頭並作出堵截，但認為會比上次涉及南非變種病毒的群組，難度較大。

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記者：黃悅晴