【變種病毒】17歲少女染英國變種病毒正追查感染源頭 蕭傑恒相信有輸入個案「走漏」
社會 12:17 2021/06/07
本港日前新增一宗帶變異病毒株的確診個案，基因排序分析確認屬「Alpha」變異病毒株（英國變種病毒）。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（7日）表示，17歲帶變種病毒的少女基因排序分析結果，比早前確診、同樣感染「Alpha」變種病毒的個案，有10多個基因突變，相信是有其他輸入個案走漏導致她受感染，但她具體感染源頭，就暫時未有頭緒。
蕭傑恒今早在電台節目中表示，團隊正努力追查少女的感染源頭，他指目前世界各地如日本、印尼、台灣等都出現英國變種病毒，正嘗試從各國研究小組中取得病情株數據，比對哪一種與17歲少女的基因排序分析結果相似，以找出其感染源頭，但暫時未有頭緒。蕭傑恒又說，英國變種病毒傳染力強，較第四波的病毒株傳染力高出5成至7成，而少女確診時病毒量高，代表她具傳染性，除了其密切接觸者外，要留意本港會否再有源頭不明個案，就會得知病毒是否在社區擴散。
蕭傑恒又指出，現處於關鍵時刻，形容正與時間比賽，要盡快找出少女感染源頭並作出堵截，但認為會比上次涉及南非變種病毒的群組，難度較大。
TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：黃悅晴