【無理港媽】兒子生日一家Staycation慶祝　港媽不滿沒升級及佈置︰是酒店責任

▲ 有港媽帶兒子去酒店Staycation慶祝生日，不滿酒店「冇表示」，沒有升級及免費佈置。

一家大細無得外遊，出街食飯又限時又有限聚令，小朋友生日都好難大搞，不少爸媽都選擇到酒店Staycation（宅度假）慶祝。有爸媽日前帶兒子Staycation慶祝生日，但不滿酒店沒有升級及免費佈置，在網上發文直斥酒店有責任。

Facebook專頁「生仔要考牌系列」轉載了香港一個Staycation群組的一篇帖文，內容是︰

個仔生日，酒店冇表示，冇得升級，冇免費佈置，是酒店責任嗎？

相信是事主帶兒子去酒店Staycation慶祝生日，但酒店就似乎沒有為這家人升級房間或作免費佈置，引起事主不快。

不過，網民卻一面倒取笑事主，以為自己是世界中心，不少酒店要升級及佈置都要自費；有人亦稱兒子是父母所生，為何準備慶祝生日的責任不是父母，而是酒店？「唔知以為個仔係間酒店爆出嚟」！

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過往亦有不少港媽投訴Staycation時酒店安排失當，上月中一名港媽帶同6歲女兒入住酒店一間海景大床房，發現浴室及洗手間位置無遮掩，丈夫去洗手間時會感到尷尬。不過，酒店表示訂房已滿不能安排轉房，惟有自行將床單貼在浴室外當布簾遮掩。

港媽斥責職員服務態度差，小朋友不慎擦傷流血，前台職員竟表示沒有任何急救用品，叫她自行購買，她形容此趟旅程為「兩日一夜激心之旅」。

最近有一家六口入住五星級酒店亦經歷不快，港媽投訴其女兒在房間浸浴時，竟然有職員聲稱查房，擅自闖入房間，港媽鬧爆職員態度差︰「五星級酒店體驗咁嘅服務。」

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責任編輯︰王明芳