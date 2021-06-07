【暴動判刑】涉9.29金鐘參與暴動　兩16歲男生認罪判勞教中心

▲ 兩名被告早前於區域法院承認1項暴動罪，今（7日）被判入勞教中心。（資料圖片）

2019年9.29 「全球反極權」遊行期間，演變成警民衝突，多人在金鐘堵路，及後約有500人向政府總部投擲汽油彈等硬物。事件中多人被控，當中兩名男學生早前於區域法院承認1項暴動罪，今（7日）被判入勞教中心。法官判刑時指，案發時影響核心商業區交通，多人投擲汽油彈、縱火等，必須判處具阻嚇的刑罰。

兩名被告均為陳姓及廖姓16歲男生，早前承認1項暴動罪，同案另1名被告文家健（22歲）早前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。控罪指3人於2019年9月29日，於金鐘道一帶，連同其他身份不詳人士參與暴動。

法官指判刑時不會考慮背後的政治因素，法庭應維護法治及公眾秩序，不被人破壞。本案涉案人數眾多，並針對政府建築物，影響中環金鐘商業核心區及交通幹道，政府建築物外牆被破壞，多人投擲汽油彈、縱火等，必須判處具阻嚇的刑罰。

法官表示考慮到兩被告案發時極年輕，量刑時須平衡被告更生及公眾利益，故考慮有關報告後，判兩人入勞教中心。

案情指，2019年9月29日港島區「全球反極權」遊行，多人走到夏愨道時以障礙物、交通圓筒堵路等。另有約500名示威者於添華道向政府總部投擲汽油彈等硬物，又有人以鐳射光照向警方。兩名被告曾多次向政府總部投擲硬物，以及廖曾堵路。

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記者：陳卓欣