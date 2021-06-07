【躁鬱症】33歲張根碩患躁鬱症多年一度暴肥　退伍公開患病經歷：20多歲起從未說累

▲ 張根碩患上躁鬱症多年，近日公開否認逃兵爭議。

33歲韓國男星張根碩憑著劇集《原來是美男》爆紅，但成名後卻經歷體型暴脹、母親涉逃稅等連串事件纏身，2018年時他以31歲之齡入伍，又因公開患有躁鬱症得以用「替代役」方式服役，而陷入逃兵爭議。直至近日，張根碩接受日本媒體訪問，回應並未說謊及得到特別待遇，亦公開自己患上躁鬱症的原因。

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張根碩在去年5月退伍後，身型清減不少。他最近接受日本媒體訪問時表示，自己是在2011年舉辦東京巨蛋個人演唱會後患上躁鬱症。

他指，東京巨蛋是他自中學起就夢想站上的舞台，但演唱會成功舉辦後，他卻感受到前所未有的巨大空虛，不斷思索自己之後應該要做甚麼、未來又會是怎樣。

後來公司對外發表他患上躁鬱症，因而以替代役入伍的聲明時，他坦言當時並不在意，也沒有想太多。並提到自己以前傾向逆來順受，為了不想造成別人負累，習慣不說累：

以前我就是那種不管別人問甚麼，都老老實實回答的人，但根本沒有人在聽。覺得自己表演時必須很集中，說很累只會造成別人麻煩，所以從20多歲起，就從未公開說很累。

張根碩表示，自己自5歲起開始從事演藝工作，令他很易對人起疑心，常常為了不讓自己受傷，而關上心門。

在替代役期間，張根碩每天過著打報表、打掃、洗碗的規律生活，他認為將近2年的軍旅生活令他得以放鬆心情，並從同袍身上意識到每人都可以追求心中所好，每人也可以是自己生活中的主角。

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除了張根碩外，過往也有不少名人曾患上躁狂抑鬱症（躁鬱症），包括Ellen盧凱彤、關寶慧、台灣歌手謝和弦及美國歌手Halsey等。香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

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腦學科研學會鄧兆華教授接受《經濟日報》訪問時指出，大多躁鬱症患者都是學業、工作能力非凡、情感豐富、具創作力及生產力高的人，故稱為「強者情緒病」。患者普遍從事演藝界、政界或是作家等，病發高危期為15至25歲，他表示：「患者每一次病發，腦部就會受損一次。」持久病發又遲遲不願接受治療，將導致腦退化。

2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的 3 個或以上，並達顯著程度：

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抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

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假如被確診為躁鬱症，可通過藥物再配合心理治療，幫助病人穩定情緒，回復正常生活。由於躁鬱症病人情況比較複雜，部分病人抑鬱與高漲的情緒有可能同時或交替出現，因此醫生可能會同時處方多種藥物，並不時調校份量。

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責任編輯：羅嘉欣