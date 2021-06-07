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【打針優惠】領展抽獎送400份酒樓餐飲現金券及家庭電器　禮物總值200萬　

社會 12:43 2021/06/07

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熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

領展抽獎送400份酒樓餐飲現金券及家庭電器。

為響應港府疫苗接種推廣，領展今日（7日）宣布推出抽獎活動，獎品為400份價值5,000元的中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器，總值逾200萬元。

領展的抽獎活動是為響應政府呼籲，提醒市民快打疫苗以盡快回復正常生活，邀請於今年9月底前完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港市民參加。抽獎將於今年10月底舉行，9月初開始接受登記。

獎品包括5,000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器，總值逾200萬元，不同地區的居民均有機會在他們當區的領展商場享用或領取獎賞。領展亦會在全港各區商場的客戶服務櫃台，協助已完成接種疫苗、但不便上網的市民登記抽獎。

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，按圖即看：

    點擊圖片放大
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一文看清不同機構推「打針獎賞」，詳情即看【不斷更新】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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