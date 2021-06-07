【聲夢傳奇】炎明熹唱林憶蓮金曲騷實力　翻唱《沒有你還是愛你》點擊率破百萬【有片】

▲ 《聲夢傳奇》炎明熹翻唱林憶蓮經典作《沒有你還是愛你》獲好評。

《聲夢傳奇》炎明熹（GiGi）憑超強唱功成冠軍大熱，之前GiGi在《聲夢傳奇》翻唱天后林憶蓮經典作《沒有你還是愛你》更是大獲好評，當時導師李克勤、評判陳奐仁及郭偉亮等擊節讚賞，就連家庭觀眾及網民亦對炎明熹這位16歲小唱家班點贊認同。

網民留言正評：「睇住啲View數日日升，好睇過股票呀！」、「向1m進發！會繼續一日聽二十次」、「一天多了三、四萬，大家努力沖（衝）一百萬了」。結果該獻唱片段截止昨晚（6月6日），上載約兩星期已突破百萬點擊。

▲ 《聲夢傳奇》

網民無限Loop

GiGi成功要素除超強唱功及感染力，其不造作、低調努力、敏感細膩、加上清純性格均記一功。不少網民天天無限Loop GiGi版本的《沒有你還是愛你》，又笑言TVB執到寶，有網民指GiGi完勝16歲的憶蓮！

GiGi及《聲夢傳奇》一眾歌手的努力，給港觀眾提起一鼓清新的感動：「香港仍然可以有夢想會成真嘅奇蹟發生，只要敢去追夢，透過努力表現自己，謙虛，肯學習，肯畀心機不斷練習，就可以由一個普通人成為巨星/超級巨星！」

▲ 炎明熹翻唱《沒有你還是愛你》獲好評感動落淚。

GiGi：我仲有好多不足之處

對於獲大批網民支持，GiGi早前在IG感性留言，並承諾改善缺點：「我完全沒有想過可以取得如此的成績，實在令人鼓舞。但我知道自己仲有好多好多不足之處，包括呼吸聲、咬字等等…我會繼續加油努力學習同改善，希望不會辜負大家對我的期望、厚愛及支持！」