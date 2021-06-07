【最美星二代】沈月化身賽車辣妹騷纖腰　邱淑貞當年車手造型靚盡全場【多圖】

▲ 沈月盡得邱淑貞的靚基因。

現年20歲，被喻為「最美星二代」的沈月盡得媽咪邱淑貞的優良基因，愈大愈靚女的沈月亦不時於個人IG大騷靚相，展示其標緻的樣貌及美好身段。

在日前，沈月分享數張賽車手的造型照，令不少人回想28年前，豆斗邱淑貞參加第一屆的「成龍盃」的賽車Look，如今女兒沈月也以「女車神」造型示人，這對星級母女都是靚女車神！

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▲ 沈月的賽車辣妹造型十分吸睛。

邱淑貞母女車手look

邱淑貞的長女沈月日前於社交平台發帖，只見她分享玩小型賽車的照片和短片。化身賽車辣妹的沈月捧著獎盃站於台上，頭戴棒球帽的她身穿露肩裝搭配牛仔褲，露出小蠻腰十分吸睛。

而邱淑貞於1993年參與第一屆成龍杯，此比賽全名為「成龍杯慈善賽車會」，曾舉辦過數屆，每屆參加者都不乏當紅的女星，其中最經典正就是93年的首屆。

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娛圈女車神邱淑貞

於1993年第一屆成龍杯慈善賽車會上，出席女星除邱淑貞外，還有張敏、鍾麗緹、李嘉欣、王祖賢、劉嘉玲、後藤久美子、梅艷芳、張曼玉、吳倩蓮等。

當中車技高超的邱淑貞蟬聯了兩屆冠軍，成為娛圈女車神。

▲ 沈月盡得媽媽邱淑貞的優良基因。

沈月獲國際品牌賞識

至於沈月不但完美倒模了媽媽的「女車神」look，從影片裡見她玩小型賽車時，轉入急彎時也亳無困難，似乎遺傳了媽媽的超卓駕駛技術。

盡得美人DNA的沈月，近兩年經常獲得國際品牌的賞識，不時為時尚品牌擔任任模特兒，另外更不時登上時裝雜誌的封面，所以雖然沒當藝人，但已是受公眾關注的人物。

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擁有好身段的沈月可謂駕馭到不同的造型，除晚裝的淑女造型，更曾穿上旗袍拍照大玩古典風，另外又cosplay過經典動漫《男兒當入樽》女主角「赤木晴子」，全都仙氣十足。

同場加映：阮嘉敏訪問