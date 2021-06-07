【理大暴動】教師等5人涉理大外暴動開審　警方檢獲箭及燃燒彈

▲ 案件於西九龍法院審理。（資料圖片）

2019年反修例示威期間，警方於11月圍堵理大，11.18多人在佐敦一帶被捕，其中5人包括1名男教師被控暴動及管有適合作非法用途的工具等罪，案件今（7日）於區域法院開審，並移師西九龍裁判法院審理。控方開案陳詞指，案發前一天有大批人士佔據理大，有人用汽油彈及弓箭襲擊警方；至案發當晚，則有人於佐敦一帶堵路及猛烈投擲汽油彈，事後有警員在在加士居道檢獲1支箭及19支燃燒彈等。

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涉案5名被告依次為郭俊明（23歲；廚師）、羅煒棟（31歲；無業）、姚俊暉（34歲；教師）、丁培基（26歲；無報稱職業）及蔡潤庭（24歲；侍應）。

5人否認1項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同張永尚、林阡晴、黃銘昊、廖康良、李屏樂、易卓邦、李家維、朱偉雄、潘永杰及區海峰以及其他身分不詳的人參與暴動。

當中首被告郭俊明及第3被告姚俊暉，另各否認1項管有適合作非法用途的工具罪。郭被指管有37條膠索帶；姚被指管有剪刀及7包索帶，內有共逾700條索帶。

控方開案陳詞指，案發前一天有大批人士佔據理大，他們截斷主要道路連接，當中有人用磚塊、汽油彈及弓箭襲擊警方在附近所設的防線。

案發當天晚上8時許，大批人士於加士居道與佐敦道之間的彌敦道範圍，當中有人用道路護欄及竹枝築起大型障礙物，導致該處一帶所有行車線受阻塞。

控方指警方到場處理及多次作出警告，並展示黑旗及施放催淚煙，群眾未有散去，再以雨傘及木板搭建大型障礙物，並向警方防線猛烈投擲汽油彈，引致起火及爆炸，對在場市民及警員的生命造成威脅。

部分人向警方防線射強度鐳射光束，警方則發射催淚彈及橡膠子彈，但群眾仍未散去，更繼續猛烈投擲更多汽油彈及磚塊，警方數度撤退。當警方後退至行人路時，示威者進一步縱火，警方遂於晚上約9時展示橙旗，警告不停止以上行為則開槍，但示威者未有理會。

及至晚上10時，警員開始掃蕩及拘捕行動，被告及控罪中另外10人被截停及拘捕，5名被告均不在暴動現場附近居住。

警員陳家恆於掃蕩時，看見第5被告蔡潤庭投擲1個汽油彈後即逃去，陳隨即截停被告，被告卻掙扎，更試圖毆打陳，最終被警員制服。其中次被告羅煒棟被捕後，告知警員他正為有需要人士急救，警方在其背包中搜出防毒面罩、護眼罩及9支生理鹽水等。

拘捕後不久，警員在加士居道檢獲1支箭、19支燃燒彈、3個打火機等。檢驗結果顯示，燃燒彈的液體內含有高度易燃有機溶劑。而首被告所帶的手套則被驗出有其他成分的高度易燃有機溶劑。

控方傳召高級督察關展翔出庭作供。關供稱，當日身穿防暴裝的他任機動部隊小隊指揮官。關觀看新聞片段後確認，警員舉起黑旗後不久，裕華國貨外突然出現火光，及後約2分鐘，裕華外交界的馬路上起火不斷，並多次傳來爆炸聲及玻璃碎裂聲。案件下午續。

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記者：林欣樂