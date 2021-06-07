【港區國安法】首被控違國安法案准加危駕罪　高院法官指對被告沒有構成不公

▲ 被控違反《港區國安法》的男子唐英傑。（資料圖片）

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》的男子唐英傑，早前被律政司擬加控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（7日）於高等法院再訊時，雙方就增加控罪作爭議。法官聽罷雙方陳詞後，認為此舉並沒有對被告構成不公，因此批准控方新增控罪的申請。

署理副刑事檢控專員周天行今陳詞時指，被告唐英傑（24歲）原被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩項控罪，而控方擬加控1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，作為恐怖活動罪的交替控罪，新增的控罪是基於與現有控罪近乎一樣的案情，因此並不會引致大量新增證據，亦不會對被告構成不公。

周又指，辯方質疑若被告不是同時被控以《港區國安法》罪名，他所面對的危駕罪將可經由陪審團審理，而非由3名國安法指定法官審理，但周指出，有關控罪的最高刑罰為判囚7年，屬區域法院的案件，因此即使有關控罪並非連同《港區國安法》罪名一併於高院審理，並只會於區域法院審理，即同樣不涉陪審團。

代表辯方的資深大律師郭兆銘則回應指，審理本案的是特地為審理《港區國安法》案件而設的特別法庭，只有涉及《港區國安法》的控罪，才會由3名指定法官取代陪審團審理本案，因此本法庭只適用於審理國安法案件，而非任何控罪均可交由本法庭審理，否則將構成濫用程序。而且控方現階段新增控罪，並提供過百片段作為證據，將大大增加辯方負擔。

法官彭寶琴質疑，新增的危駕控罪是原有的恐怖活動罪的交替控罪，若被告最終被裁定恐怖活動罪名不成立，而再次於區域法院就危駕控罪受審，將會構成一罪兩審的情況。

控方亦回應指，控方曾就本案向辯方提供過百條片段，但控方只會就交通事件依賴當中13條片段，而該13條片段亦早於2020年8月11日交給辯方。至於有關涉案口號的意思和詮釋，控方則打算播放共21條片段，需時共1小時37分鐘。

3名國安法指定法官經商議後即日作出裁決，法官陳嘉信指，控方要求新增危駕罪作為恐怖活動罪的交替控罪，是基於撇除恐怖活動的罪行元素，仍需透過危駕罪反映被告駕駛電單車的刑責。

而法庭認為，新增的危駕控罪的案情與原有兩項控罪大同小異，因此法庭不認為此舉會使案中證據量大增，加上根據辯方所指，被告是因瘋狂駕駛而被捕，他亦曾就危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪而錄取警誡供詞，因此難以說他沒有料到會被控此控罪。

法官又指《港區國安法》46條列明律政司司長可就國安法案件作出指示，將案件交由3名法官取代陪審團審理，但這並不代表3名法官只可審理有關國安法的罪行，條文亦沒有表明需分開處理不涉國安法的罪行。而且將一條交替控罪分開交給陪審團審理，或轉交區院審理的做法亦不符司法公正。

法庭因此認為有關修訂屬必須，而且沒有對被告構成不公，故批准控方新增控罪的申請。案件押後至6月16日作審前覆核，而案件維持於於6月23日開審。

被告面對的新增控罪指，他於2020年7月1日，在灣仔謝斐道與柯布連道交界，危險駕駛一輛電單車而引致警員8260、2674及12197身體受嚴重傷害，違反《道路交通條例》。

據了解，被告早前亦已就案件不獲准由陪審團審理，而提出的司法覆核申請上訴，並要求上訴庭盡快審理，如上訴庭接受有關申請，上訴庭將於6月15日審理有關上訴。

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記者：楊詠渝