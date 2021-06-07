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【新冠肺炎】新增7宗確診　染變種病毒17歲少女胞姐屬唯一本地個案

社會 14:28 2021/06/07

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今日新增7宗確診，當中1宗屬於本地個案。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心宣布，今日（7日）新增7宗確診個案，當中6宗屬於輸入個案，另外一宗本地個案是17歲少女的胞姐，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

本地個案患者，20歲女子（個案編號：11860）是學生，6月4日被列為17歲少女的密切接觸者，被送往檢疫中心。病人同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，6月5日送往醫院。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。

患者已報稱於5月23日及29日，曾到訪市區多個商場和食肆，包括尖沙咀K11 Musea、西九龍中心隱家拉麵工場、荃灣如心廣場，以及南豐紗廠等。

另外6宗輸入個案，患者年齡由16至36歲，其中4名患者也由印尼抵港，其餘2人分別從阿拉伯聯合酋長國及美國抵港。

同場加映，鼻瘜肉徵狀似鼻敏感，嚴重可影響呼吸，即看:

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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