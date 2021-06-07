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【認罪候判】涉包圍大興行動基地　25歲男認非法集結等3罪候判

社會 14:56 2021/06/07

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25歲青年2019年包圍大興行動基地，今（7日）於區域法院承認非法集結等3罪。法官押後至6月16日判刑，被告還押候判。（資料圖片）

2019年10月屯門有市民嗅到刺鼻氣味不明氣體，遂發起包圍大興行動基地要求警方解釋，事件中多人被控，其中1名拆鐵欄及起路障的25歲青年今（7日）於區域法院承認非法集結等3罪。法官押後至6月16日判刑，被告還押候判。
 
案情指，案發前一至兩天有人指警方在行動基地範圍內進行催淚氣體訓練，導致氣體洩漏，因而號召群眾包圍大興警察行動基地。即使警方已澄清無進行有關訓練，但案發當晚仍有約200名示威者在行動基地附近良運街的一帶集結，大喊辱警字句及向行動基地內的警員照射雷射強光。

警方其後舉藍旗警告他們正在參與非法集結，約於9時半，有示威者拆除行人路圍欄，將圍欄及鐵馬等搬出馬路架設路障。

被告當時連同大批黑衣人強行拆下金屬圍欄，並搬到馬路，隨後以頸套蒙著下半面，之後舉起雨傘遮掩其他人拆欄。被告跑進建生邨商場後被警方拘捕，被搜出5個口罩及手套。

被告鄧皓仁（25歲），報稱為兼職銷售員。鄧承認非法集結、管有適合作非法用途的工具及在非法集結中使用蒙面物品共3罪。控罪指被告於2019年10月30日，在屯門大興警察行動基地的公眾地方連同其他人參與非法集結，管有適合用作非法用途的工具，管有1包膠索帶及違反蒙面法。

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記者：陳卓欣

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