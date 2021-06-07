【司法覆核】《頭條新聞》遭警告港台工會申覆核　指節目不涉嚴肅討論政府警方應包容

▲ 港台工會及記協司法覆核《頭條新聞》被警告一案開審。（資料圖片）

通訊事務管理局於2020年5月向港台發出警告，指同年2月其中一集《頭條新聞》內容欠準確性及涉及侮辱警員，港台工會早前聯同記協提出司法覆核，聆訊今（7日）於高等法院進行。申請一方指《頭條新聞》並非個人意見節目，節目多年來的特色是幽默諷刺，涉案節目內容以誇張語言表達，不涉嚴肅討論，播出節目時正值疫情爆發，節目旨在娛樂及為公眾抒壓，申請一方認為政府及警方應高度包容。



申請人香港電台節目製作人員工會及香港記者協會；答辯人通訊事務管理局。

申請一方由名譽資深大律師陳文敏代表，陳指於2020年2月14日播出的《頭條新聞》內容分為兩部分，包括「九品芝麻官」及由藝人王喜演出的「驚方訊息」，申請方並於庭上播放涉案節目內容。

陳文敏指出，涉案節目內容以幽默、富娛樂性、誇張及開玩笑語句表達，沒有意圖作嚴肅討論，內容提及封關及醫護發起工業行動，節目完結後亦沒有作出任何對政府不公平的指控。陳指當時香港正值疫情爆發，節目內容旨在向公眾提供娛樂及抒解壓力和緊張情緒，並非個人意見節目。

陳指《頭條新聞》已有逾30年歷史，特色是以諷刺及幽默方式表達內容。2020 年2月14日播出的《頭條新聞》內容被指內容涉及侮辱警員及內容欠準確性，並沒有給予機會警方作回應。

通訊事務管理局於3月9日接獲信件投訴，局方於4月21日初步決定投訴成立，至5月4日港台再作回應，同月19日通訊局作最後決定，《頭條新聞》於同年6月開始停播至今。

陳指局方作出有關決定並不合法，質疑局方誤解《電視節目守則》條文，涉案節目並非時事節目及個人意見節目，並不包含於守則規管範圍，亦誤解內容涉侮辱警員。

陳續指，局方決定涉侵犯言論自由，本案核心議題是包容程度，作為政府及警方應具高度包容程度，諷刺與侮辱的界線可仔細考究，涉案節目內容被指涉侮辱指控或是詮釋問題。

申請一方又指，局方質疑節目內容欠事實基礎，陳指於節目播出前，港台已就醫護與警方穿著不同保護衣的情況作報道，並曾向警方要求回應不果，故此並非如局方所指欠缺事實根據。而於節目播出後，港台亦曾兩度要求警方就節目內容作出回應，惟不獲警方回覆。

聆訊明(8日)續。

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記者：林育慧