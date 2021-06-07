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胡鴻鈞+JW互相欣賞　豁達面對網上攻擊

娛樂 15:21 2021/06/07

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王灝兒與胡鴻鈞在網上節目合唱。

王灝兒（JW）與胡鴻鈞（Hubert）齊上網上節目齊唱歌，兩人都是實力派，不過因外間對TVB歌手有偏見，故二人不時被網民留言是「被TVB耽誤嘅歌手」。

JW表示其實入行前喜歡黎明，第一次見到Leon 時，簡直不敢置信，這個人會在自己面前。Leon當時對她說，全部她send 來的DEMO 也有聽，而且聽她唱 Rihanna 的 Unfaithful ，聽到想喊。

胡鴻鈞笑言：「係咪真係有聽，定係純猝佢鐘意個J字呀。哈哈。」JW離開黎明轉投TVB，與Hubert成為同事，她稱二人其實未入TVB已經相識，現在就更熟落，對方不時分享大小事情，幫她不少忙。Hubert就笑說：「係呀，點條黑路你行。哈哈。」

Hubert最近推出新歌《整親》，當中歌詞以「刀削麵」自嘲，他說被取笑自己臉形多年，其實已經很放下，反而覺得這些親身經歷，令他成長不少，所以想到用自己的經歷變成歌，用作鼓勵時下年青人，不要害怕反而要勇敢自信活得自在。

JW表示，知道Hubert推出「刀削麵」之歌，覺得他能看開非常利害。

她也同樣曾受網上欺凌，不過已學會看化：「由得佢地講囉，譬如有人攻擊你，講一些不負責任說話鬧你咁，千其唔好嚴重對待 ，最近有一些別人的歌迷，似係唔鐘意我，日日留言比我，我長頭髮又話我跟人，我紅色指甲油又話我跟佢，我同BB影相，都可以有人留言問我做咩對住BB 發姣 ....但係我唔會放係心上囉。」

Hubert就話: 「佢可能其實鍾意妳想用咁嘅方法吸引你呢！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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