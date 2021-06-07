【食用安全】剝開雞蛋內有乾坤　網民驚見罕有「蛋中蛋」

▲ 剝開雞蛋內有乾坤，網民驚見罕有「蛋中蛋」。

吃蛋不時會出現雙蛋黃，但近日一名台灣網民吃水煮蛋時，竟發現蛋內沒有蛋黃，而是有一顆連殼的迷你雞蛋，令她大感意外，笑言是「一屍兩命」，貼文引起網友熱議。

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該名女網民在Facebook群組「爆料公社公開版」發文並分享圖片，指自己吃水煮蛋時竟遇到罕見的「蛋中蛋」，從圖片可見，她手中拿著一顆剝了殼、咬了一口的水煮蛋，本來應該為蛋黃的位置上，出現了一顆迷你雞蛋，而迷你雞蛋亦已經熟透，打開後，可見同樣沒有蛋黃。事主不禁笑言：

吃蛋吃到有雙蛋黃的不稀奇，吃水煮蛋遇到蛋中蛋。還帶殼勒，一屍兩命。

貼文一出即引起網民熱議，至今已吸引超過1萬個讚好，不少人都留言表示驚訝，「好神奇哦」、「買一送一」、「吃個蛋，還要剝兩次殼」，亦有網民稱，蛋中蛋可能是母雞在產卵時發生反蠕動型痙攣產生的。

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專家教雞蛋正確保存貼士

食安中心曾指出低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長，要延長保質期，把雞蛋存放雪櫃是最好做法。不過，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏溫度，因為溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，可能有利微生物進入蛋內。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士曾受訪指出，雞蛋最理想保存在攝氏4度至10度。要防止雞蛋變壞，存放時需確保避免陽光照射，以及將雞蛋置於陰涼乾爽的環境之下。

蛋尖向下最能保鮮

擺放雞蛋時也有學問，最理想的擺放方法是蛋尖向下，這樣才會令雞蛋不易變質。

方麗影博士解釋，按照雞蛋結構，雞蛋氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。雞蛋較圓一端有氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋會處於最自然狀態。相反，蛋尖向上，會令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

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責任編輯：羅嘉欣