【打針優惠】恒基6至9月推大抽獎　頭獎可抽足金60両價值逾100萬元

▲ 恒基兆業集團今日（7日）宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」。（設計圖片）

為響應港府疫苗接種推廣，恒基兆業集團今日（7日）宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，在本月起至9月舉辦共6次抽獎活動，將送出999足金共三百両，和逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両，加上系內煤氣公司同期推出港幣300萬元之疫苗推廣活動，送出獎品總值近港幣1,000萬元。

即看恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」懶人包：

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不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，按圖即看：

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凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民(包括永久居民、非永久居民以及集團員工)均可參加抽獎，參加辦法和細節將於稍後公佈。抽獎活動預計於六月下旬開始接受網上登記，由七月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾港幣 630 萬元。首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各可得999足金乙両；商場電子購物禮券港幣$1,000，名額100個；超市零售現金券港幣$1,000，名額 100 個。

九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括：

頭獎乙名，可獨得999足金60両，價值逾港幣100萬元 二奬二名，各可得999足金30両，價值逾港幣50萬元 三獎八名，各可得999足金10両，價值逾港幣17萬元 其他獎品亦包括商場電子購物禮券港幣$1,000，名額100個；超市零售現金券港幣$1,000，名額100個

恒基兆業地產及香港中華煤氣主席的李家誠表示，未來數月是香港防疫的關鍵時刻，集團希望能為香港的抗疫多出一分力，透過優惠措施，鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障，讓社會可以早日回復常態。他亦表示，送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力。

另外，恒基地產為鼓勵員工盡快接種新冠疫苗，將設獎金制，在九月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達70%，已接種疫苗的員工每人可得港幣$1,000奬金；若接種率達85%，已接種疫苗的員工每人可再得$2,000奬金。公司亦為員工提供共四天有薪「疫苗假期」以鼓勵他們接種疫苗，員工於九月底前，每接種一劑疫苗後可獲得兩天有薪假期，完成接種兩劑共可獲得四天有薪假期，讓員工可以有充足休息。

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記者：曾卓鋒