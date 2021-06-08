【創業追夢】因失聲啟發研製外婆秘方燉檸檬　教師辭職斥20萬創業賣開聲恩物

▲ 關艷玲放棄小學老師工作，5年前開設關小姐養生食品工房，發展十分理想。（湯炳強攝）

「創業一定要有決心，因為一年拖一年，最終只會沒有動力離開Comfort Zone。」關小姐養生食品工房的老闆娘關艷玲(Ling)，分享5年前創業的經驗。

她原本是一位小學老師，因講學經常失聲，後來自製老陳皮冰糖燉檸檬自救，更無私把食譜於網上公開，怎知網民反應極佳，後來更辭去老師工作開工場售賣這瓶開聲恩物，結果十分熱賣，高峰期每月賣4,000樽，人氣爆燈，果然厲害。

▲ Ling從前做老師時經常失聲，於是自製老陳皮冰糖燉檸檬，更把食譜放上網，估不到一夜爆紅。（湯炳強攝）

今年31歲的Ling，說話溫文、聲綫優美，原來6年前當小學老師時，就經常出現喉嚨痛及失聲情況。「大學畢業前我要到小學實習，大學的教授會來觀課，怎知觀課前幾天我忽然失聲，當時男友（現為丈夫）的媽媽有一樽40年的鹹柑桔，我用一粒鹹柑桔沖暖水飲，隨後把整粒吃掉，神奇地很快可以開聲，相當有效。」

Ling深感這麼多年歷史的鹹柑桔，食一粒少一粒，十分珍貴。「我在想有沒有其他產品，跟鹹柑桔有一樣功效，但製作時間不需要這麼長。」她便想起外婆曾自製陳皮燉檸檬，於是Ling便上網尋找資料，再把婆婆的食譜改良，自己開始製作老陳皮冰糖燉檸檬，遇上喉嚨不適便會飲用。

放食譜上網一夜爆紅

老師工務繁重，Ling亦需要紓壓，每個周六日都會在家入廚，製作她心愛的甜品，更會跟網友開心share食譜。某夜凌晨，她把燉檸檬食譜放上網上的煮食群組，明早起來就發現網民反應很熱烈，更收到接近百個留言，不少網民除了求要詳細的食譜外，部分更要求Ling製作燉檸檬，再售賣給他們。

▲ 品牌的王牌產品老陳皮冰糖燉檸檬，高峰期每月售4千樽。（湯炳強攝）

Ling覺得這是商機，同時也開始發現老師的工作並不太適合她。「做老師一直是我的夢想，但現實中老師並不只是教學，還要兼顧很多工作，好似行政、開會，又要負責課外活動等，工作量很多。」而且她希望工作享有自由度，又要具有挑戰性，於是Ling很爽快下決定辭掉老師工作，自設工場售賣燉檸檬。

這個決定，令家人及朋友都有點擔心，不過Ling卻態度堅定。「當時我有朋友提議我繼續做老師，工場就請人做，但我覺得做生意一定全心全意投入，不能假手於人。而且我當時也在想，老師薪高糧準，工作十分穩定，但我只怕自己做多幾年老師後，可能不願意跳出comfort zone，這樣會失去創業的動力，於是就決定坐言起行。」

▲ Ling任小學老師期間，深受學生的歡迎，更收到不少學生送上的感謝卡及聖誕卡。（湯炳強攝）

投資20萬元觀塘開工場

2016年5月，Ling投資20萬元創立關小姐養生食品工房品牌，更在觀塘租了一個工場。創業當然會遇到困難，Ling亦不例外。「工場的電力不夠，不能同時間燉大量的檸檬，一次過只能燉10煲左右，當時我只好密密做無停手。」

至於生意額，創業開初已一直穩步上揚，皆因全靠網民口碑，還加上一眾家長的支持。「當時我老公開了一間畫室，是教小朋友畫畫，我間中都會去幫手，我俾了一些小樽裝的燉檸檬sample給家長，她們很快在家長群組傳開去，更為我帶來很多的生意。」

創業半年，撞正聖誕及農曆新年旺季，訂單極多，Ling因應接不暇，最終要忍心截單。「當時工場只有我、爸爸及媽媽，以及一個負責清潔的兼職員工，人手嚴重不足，當時我收到很多訂單，我們要日以繼夜的趕製，我有好多晚都在工場通宵趕工，但仍應付不到，當時我惟有很早已截單。」

▲ Ling曾到意大利西西利島的農場，視察當地種植檸檬的情況，還慷慨送給農莊女主人一樽老陳皮冰糖燉檸檬，令女主人十分開心。（被訪者提供圖片）

成功之道：不斷把產品增值

現時Ling製作的老陳皮冰糖燉檸檬，除了可以在自家品牌的網站購買外，還在部分超市、HKTVmall及士多網購平台有售。銷售量一直高企，高峰期或旺季大約可以售出4,000樽。除了作零售外，不少大企業都是Ling的人客。「有幾間大型銀行及醫療機構都會大量購買，作為送給員工及客人的禮物，其中有一間醫療機構，更一次過買8千樽細盒裝的老陳皮冰糖燉檸檬。」

品牌開業只有5年，已十分成功，甚麼是其成功之道呢？「其實我從來都不計較成本，一定會選用靚貨，如檸檬便用優質的意大利西西里出品，果皮就用20年的，因有化痰止咳作用。就算在包裝上，我都很有要求，如紙的厚度及包裝盒的設計，多年來都有不停的改進。其實要令產品不斷進步，增加其價值，自然會受客人歡迎。」

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Ling的成功創業例子，令這幾年間出現售賣相同產品的競爭者，品牌多得眼花繚亂。「有些品牌不論在材料及包裝上，都跟我們很相似，但我不會去理會，因最重要是做好自己的產品，維持在高水準，客人一定會識揀。」曾有一位客人向她反映，因貪特價買了其他品牌的陳皮燉檸檬，發現女兒飲了一啖後不肯再飲，可能感覺味道不對辦，於是最終還是買回Ling的出品。樂見客人健康有改善

多年來多得客人的支持，Ling直言很有滿足感。「媽媽有一位熟客，她原本咳得很厲害，濃痰又多，她說飲了3日燉檸檬後，痰已逐步減少。另有一位醫院助理，她患有嚴重氣管敏感，加上要輪更及捱夜，令她經常失眠，後來她每晚臨睡前飲一杯陳皮燉檸檬，晚上止了咳，終於可一覺瞓到天光。」

每次聽到客人的「喜訊」，Ling認為辛苦也是值得。「雖然現在工作較從前做老師更忙，但我忙得開心，因為可以做到自己喜歡的事，又可以幫助到人，真的十分有意義。」

記者：招美寶