【新冠肺炎】新冠肺炎患者常失嗅覺　港大研究服用維生素A+芳香精油可改善徵狀

▲ 港大醫學院研究發現口服維生素A結合芳香精油嗅覺治療技術，能有效醫治新冠肺炎患者的持續嗅覺功能障礙。（資料圖片）

新冠肺炎患者失去嗅覺功能是常見的病徵。港大醫學院最新研究發現，患者服用維生素A再結合芳香精油嗅覺治療技術，可有效改善患者持續嗅覺功能障礙，包括定量嗅覺靈敏度可有改善，主觀嗅覺功能亦有恢復跡象。研究報告已於國際科學期刊Brain Sciences上發表。

港大醫學院內科學系、放射診斷學系及微生物學系的研究團隊，聯同東區尤德夫人那打素醫院耳鼻喉外科部門，利用口服維生素A結合嶄新芳香精油嗅覺治療擴香機（EPAR）技術，醫治新冠肺炎患者的持續嗅覺功能障礙。

在進行治療前，研究團隊先為2名患者進行全面評估包括鼻腔內窺鏡檢查、定量嗅覺靈敏度評估和大腦功能性磁力共振掃描（rs-fMRI）作為基線評估，發現患者的嗅球體積有萎縮的跡象，而rs-fMRI更顯示與嗅覺相關的腦區的功能連接明顯下降。

▲ 患者在完成治療後，rs-fMRI偵測評估顯示其嗅覺神經網絡連接信號得到相應的改善 。（港大提供圖片）

研究過程中，一名患者接受了結合治療，服用為期兩周的口服維生素A和四周的芳香精油嗅覺治療，其後發現病人的定量嗅覺靈敏度得到改善，其主觀嗅覺功能亦有恢復的跡象。腦部磁力共振掃描顯示雙側嗅球體積有顯著增長，右嗅球體積增加120%，由22.5 mm3 增至49.5 mm3，左嗅球體積則增加12%，由37.5 mm3增加至42 mm3；而rs-fMRI偵測評估亦顯示，與嗅覺相關的腦區的功能連接亦得到改善，由0.09增加至0.15，增加了66.6％。

團隊認為，結果顯示口服維生素A結合芳香精油嗅覺治療能促進患者嗅球體積、嗅覺神經網絡功能連接和嗅覺感官的復原，並正進行大型隨機對照試驗治療研究，期望今年底能完成並公布研究結果。

領導是次研究的港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅解釋，有關數據證實了新冠病毒能直接影響腦部中樞神經結構和功能，以致喪失嗅覺，惟幸好人類嗅覺器官擁有自我恢復和再生的能力。是次結合治療提供了有力的科學根據，醫治因新冠病毒而導致嗅覺功能障礙的患者。

東區醫院耳鼻喉科署理副顧問醫生黃啟泉指，由去年起，東區醫院耳鼻喉科已成立特別診所，著手為出現嗅覺功能障礙的新冠肺炎患者提供評估和治療，長遠目標是希望透過與港大醫學院各科研團隊的合作，為嗅覺功能障礙患者提供更全面的治療和前瞻性的醫學研究。

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記者：郭詩詩