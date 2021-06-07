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【躍動港島南】團體憂加劇交流擠塞問題　促發展地下行人網絡

社會 16:08 2021/06/07

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南區建設力量倡當局發展「躍動港島南」時須充分考慮南區基建的負荷能力，避免擾亂居民的日常生活。（蘇文軒攝）

政府早前提出「躍動港島南」計劃，有地區團體認為當局在交通配套上未有整體規劃評估，再發展旅遊勢必加劇南區交通擠塞情況，建議當局以「鐵路為骨幹」，再評估地下行人網絡、地下流動可行性，紓緩交通問題。

南區區議員梁進指，大多南區居民並沒有因為「躍動港島南」而釋除對南區未來民生配套及交通規劃的不同擔憂，主因是當局思考南區日後的發展路徑時沒有正視一貫「鐵路為骨幹」的都市整體規劃。

南區建設力量副召集人陳家珮亦表示，假設「躍動港島南」計劃能夠重視「鐵路為骨幹」應有的重要性，不論是西段的建立，還是在南區核心地段建設，類似中環站同香港站的快速行人步道，都可大大減少進入南區核心地帶車輛數量。她建議當局考慮於黃竹坑工商區發展另類「最後一哩交通(Last Mile transportation)」，建立小型運輸(Micromobility)中心，鼓勵遊客及居民在黄竹坑周邊停車場泊車，再利用自動行人系統連接區內，同時為海傍等較寬闊地段設共融通道等；同時建議當局積極考慮在黃竹坑、香港仔甚至港島北岸入水上交通如水上的士作為交通觀光用途。

南區建設力量建議當局即時釐清「一地多用」的定義，並公開南區相關發展時間表，又指地下空間發展潛力大，可容納不同用途供市民使用建議當局可評估地下行人網絡、地下流動可行性,紓緩交通問題；亦可發展地下商店街，促進消費。

相關報道：

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記者：蘇文軒

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