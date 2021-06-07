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【恐怖意外】充氣城堡突「爆炸」　兩女童飛彈至電車路軌重傷

親子 16:51 2021/06/07

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俄羅斯發生一宗恐怖意外，有充氣城堡突然「爆炸」導致最少5名兒童受傷，當中兩人傷勢嚴重。

俄羅斯日前發生一宗恐怖意外。當地一個商場提供給兒童遊玩的充氣城堡突然「爆炸」，5名兒童被拋出城堡外受傷，其中兩名女童更摔落至電車路軌重傷。當局懷疑充氣城堡未有被妥善固定，負責人疑違反安全規定。

俄羅斯有充氣城堡「爆炸」，兩名女童遭拋至電車路軌上重傷。（影片截圖）

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充氣城堡疑爆炸　導致數名兒童受傷

據英國《每日郵報》報道，事發在俄羅斯巴爾瑙爾（Barnaul）區內的一個商場，由閉路電視片段所見，當時商場對外的空地設有充氣城堡供兒童遊玩。但城堡疑似發生爆炸突然「飛起」，據報最少有5名年約3至4歲的兒童，被拋起至「燈柱般的高度」。

其中兩名女童摔落距離充氣城堡約4.5米遠、鐵欄外的電車路軌上，兩人情況嚴重。當中3歲的Anna因腦震盪昏迷、脊椎骨折；另外4歲的Vika頭骨骨折、肺部和腹部多處嚴重受傷。

經調查懷疑負責人未有加固城堡

事發後不少大人立刻跑至充氣城堡，確保沒有其他小朋友被困於內。據報當局認為事故發生是強風所致，不過現場有目擊者指，當時並沒有強風，反而聽到一聲像「爆炸聲」的巨響。

當地媒體推測，充氣城堡並未有被妥善用繩索固定，加上吹氣過度導致「爆炸」。根據一名目擊者指，當時用作加固充氣城堡的繩子，只是隨便被綁在鐵欄上，而城堡底部並沒有鋪設保護墊，導致它不停與地面磨擦，估計因此爆裂。目前當局已對事件展開調查，並要求該遊樂設施的負責人協助調查，暫時未有人被捕。

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責任編輯：王明芳

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