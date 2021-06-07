  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屯馬綫】紅磡站新月台6月20日啟用首曝光　港鐵：已完成法定審批安全運作

社會 16:19 2021/06/07

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

屯馬綫紅磡站新月台將於6月20日啟用。（陳靜儀攝）

屯馬綫將於6月27日全綫通車，為配合通車，西鐵紅磡站將於通車前一周，即6月20日轉用新月台。屆時東鐵綫乘客須經由車站大堂步行3分鐘前往新月台轉乘西鐵綫，有關新安排將沿用直至東鐵綫過海段通車。

即看西鐵紅磡站新月台：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

屯馬綫新月台啟用後，港鐵會在原有的西鐵月台範圍逐步設置共5條橫跨月台的行人接駁通道，連兩側的東鐵綫月台。為方便乘客轉綫，由6月20日起，西鐵綫、屯馬綫一期及東鐵綫的頭、尾班車開出時間亦會稍作調整。

港鐵指，新建的月台比現時月台更寬敝，備有車廂載客情況顯示、月台幕門、空調系統等；車站大堂亦會增設2個新出入口、共26部出入閘機、16部售票機、75張座椅等設施。

問及港鐵紅磡站擴建月台滲水、鋼筋生銹等問題是否已解決，港鐵車務營運總管黃琨暐回應指，明白公眾關注紅磡站結構問題，紅磡站工程已完成相關法定檢查和審批，確保可以安全運作，目前會集中如何令屯馬綫和東鐵綫過海段開通。

車務營運總管黃琨暐形容，屯馬綫全綫通車後，有待東鐵綫過海段啟用後，紅磡站將可以貫通東西南北，形容紅磡站將成為轉綫樞紐。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【屯馬綫】政府公布6月27日全綫通車　新站宋皇臺、土瓜灣啟用
12:01 2021/05/28
【屯馬綫】政府公布6月27日全綫通車　新站宋皇臺、土瓜灣啟用
【屯馬綫】土瓜灣站6.12開放日參觀需搶飛　月台屏幕可顯示車廂人流【附預約方法】
16:12 2021/05/28
【屯馬綫】土瓜灣站6.12開放日參觀需搶飛　月台屏幕可顯示車廂人流【附預約方法】
【屯馬綫】港鐵2個新站轉乘優惠可享最多1元扣減　土瓜灣過海中環需12.5元
16:32 2021/05/28
【屯馬綫】港鐵2個新站轉乘優惠可享最多1元扣減　土瓜灣過海中環需12.5元
【屯馬綫】運輸署建議取消多條九巴路線　料通車6個月後實施
13:59 2021/06/01
【屯馬綫】運輸署建議取消多條九巴路線　料通車6個月後實施
【屯馬綫】屯馬綫6月27日全綫通車　港鐵將送出10萬張單程車票
10:50 2021/06/04
【屯馬綫】屯馬綫6月27日全綫通車　港鐵將送出10萬張單程車票

你可能感興趣

【屯馬綫】政府公布6月27日全綫通車　新站宋皇臺、土瓜灣啟用
12:01 2021/05/28
【屯馬綫】政府公布6月27日全綫通車　新站宋皇臺、土瓜灣啟用
【屯馬綫】土瓜灣站6.12開放日參觀需搶飛　月台屏幕可顯示車廂人流【附預約方法】
16:12 2021/05/28
【屯馬綫】土瓜灣站6.12開放日參觀需搶飛　月台屏幕可顯示車廂人流【附預約方法】
【屯馬綫】港鐵2個新站轉乘優惠可享最多1元扣減　土瓜灣過海中環需12.5元
16:32 2021/05/28
【屯馬綫】港鐵2個新站轉乘優惠可享最多1元扣減　土瓜灣過海中環需12.5元
屯馬綫 港鐵 港鐵 紅磡 香港 工程 經濟

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶