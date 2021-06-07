【屯馬綫】紅磡站新月台6月20日啟用首曝光　港鐵：已完成法定審批安全運作

▲ 屯馬綫紅磡站新月台將於6月20日啟用。（陳靜儀攝）

屯馬綫將於6月27日全綫通車，為配合通車，西鐵紅磡站將於通車前一周，即6月20日轉用新月台。屆時東鐵綫乘客須經由車站大堂步行3分鐘前往新月台轉乘西鐵綫，有關新安排將沿用直至東鐵綫過海段通車。

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屯馬綫新月台啟用後，港鐵會在原有的西鐵月台範圍逐步設置共5條橫跨月台的行人接駁通道，連兩側的東鐵綫月台。為方便乘客轉綫，由6月20日起，西鐵綫、屯馬綫一期及東鐵綫的頭、尾班車開出時間亦會稍作調整。

港鐵指，新建的月台比現時月台更寬敝，備有車廂載客情況顯示、月台幕門、空調系統等；車站大堂亦會增設2個新出入口、共26部出入閘機、16部售票機、75張座椅等設施。

問及港鐵紅磡站擴建月台滲水、鋼筋生銹等問題是否已解決，港鐵車務營運總管黃琨暐回應指，明白公眾關注紅磡站結構問題，紅磡站工程已完成相關法定檢查和審批，確保可以安全運作，目前會集中如何令屯馬綫和東鐵綫過海段開通。

車務營運總管黃琨暐形容，屯馬綫全綫通車後，有待東鐵綫過海段啟用後，紅磡站將可以貫通東西南北，形容紅磡站將成為轉綫樞紐。

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記者：陳子謙