【日日媽媽聲】洪天明長時間北上工作應酬多　周家蔚認唔放心發脾氣Block電話

▲ 周家蔚在《日日媽媽聲》中，呻洪天明長時間北上工作應酬多，曾擔心到發脾氣Block了他的電話。

TVB節目《日日媽媽聲》最新一集邀請了星媽周家蔚和姚樂怡傾談「Long D」婚姻，兩人近年經常與老公長時間分隔兩地，周家蔚坦言老公洪天明曾離港最長8個月，擔心老公洪天明有「其他事情」忙，因天明應酬多見人多，周家蔚直認試過嬲到發脾氣，Block了天明的電話。

節目先播出了洪天明離家8個月後回家的情況，8歲大仔洪大仁不敢相信眼前人是爸爸，直到天明脫下口罩，兒子才爆喊擁抱爸爸，一眾主持和嘉賓睇片後不禁表示「心碎」。

周家蔚坦言兒子見到爸爸有點陌生感覺，連她自己第一個反應也是推開他，而非擁抱他，「因為我想遠啲睇清楚佢個樣。」

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【一家團聚】洪天明離港8個月終於回家 8歲大仔一見爸爸擁抱爆喊︰我發緊夢？

呻天明應酬多經常飲酒

天明返港未夠兩個月，4月底又再次北上工作，兩個仔對爸爸難離難捨，緊抱爸爸爆喊，場面非常傷感。周家蔚在節目中表示，有不斷安慰兒子和自己，「爸爸離家係為家庭著想」，但她直認也擔心老公會忙「其他事情」。

我講冇你信唔信吖？因為佢應酬多，見嘅人亦好多，成日都要飲酒……

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接著她補充，也擔心老公人在外地乏人照顧，「佢試過同公司同事去拍嘢，我試過打電話俾佢，出面落雨但啲人走晒，冇人照顧佢。」

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審問老公︰點解出嚟著到咁型

同場的姚樂怡隨即爆料指，入錄影廠前，在化妝間見到身在內地的洪天明打視像電話給周家蔚，後者見到老公個樣「執到正」，遂審問對方︰「點解你整咗頭？點解你戴副眼鏡咁四正？又著到咁樣？點解你喺屋企就咁戴個頭箍就算？點解你出到嚟要著到咁型？」

▲ 洪天明與周家蔚結婚9年，一對兒子分別8歲和6歲大。（IG圖片）

周家蔚曾對天明說，寧願他賺少一點，多留時間在家，「寧願一家人開開心心地過，我不需要很富貴，住大屋」，但她明白男人需要有事業。

為求安心，她曾要求老公到達工作的酒店後，須報上酒店名稱和房號，並向家人報平安，「但佢經常唔記得......」連羅敏莊也忍不住插嘴︰「唔記得定特登唔俾呀？」周家蔚笑笑口表示曾提出質疑︰「點解你冇俾㗎？」

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嬲到Block電話

周家蔚直認經常就夫妻分隔兩地而「詐型」，試過嬲到Block了天明的電話，「不過佢都慣晒」！有次天明更在有爸爸洪金寶和弟妹的家庭聊天群組出招，錄音說︰「周家蔚，你幾時肯Unblock返我？」令周家蔚感到好尷尬。

由於老公長期不在家，兩個仔現時的返學時間亦較長，周家蔚變相有不少MeTime，會去公司巡視或約好姊妹見面，希望時間過得充實一點，不需長期依賴老公。

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責任編輯︰王明芳