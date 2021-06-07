【大馬疫情】懷胎7月前線護士染疫一屍兩命　深情丈夫：你永在我心

▲ 馬來西亞一名懷胎7月的前線護士不幸染疫，致一屍兩命。

馬來西亞爆發第3波新冠肺炎疫情，5月29日新增確診個案超過9,000例，過去一周每天單日確診個案增逾5,000宗，政府宣布自6月1日實行14天封城。疫情嚴峻，一名盡責護士在懷著7個月身孕的情形下，依然緊守崗位，卻不幸遭病人傳染，並因病情急速惡化身亡，慘成一屍兩命的局面。

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綜合外國媒體報道，不幸身亡的護士是在納閩醫院工作的Aishah Sienaa。她在工作期間被確診病人傳染病毒，並因病情急速惡化，而被送入深切治療病房。

她的丈夫曾在上周二（6月1日）在Facebook發文，呼籲大家集氣，為他的太太和未出世的孩子祈福，希望她們能早日脫離險境。然而，兩日後她的哥哥卻證實了妹妹已過世，且與腹中胎兒一起下葬。在悲痛之餘，亦呼籲大眾必須遵守防疫措施，避免同類型遺憾再生。

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至於她的丈夫，除了向一眾曾為太太和孩子祈福的人們致謝外，也表示妻子將永遠活在他的心中，無論是過去、現在或未來。

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責任編輯：羅嘉欣