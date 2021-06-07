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【食不安心】日式連鎖百貨店購士多啤梨朱古力　港女食到一半驚見啡色毛毛蟲

食用安全 16:29 2021/06/07

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日式連鎖百貨店購士多啤梨朱古力，港女食到一半驚見啡色毛毛蟲。

食東西最怕見到有蟲！今日有網民分享恐怖經歷，指從一間連鎖生活百貨店中購入了士多啤梨朱古力，進食時驚見士多啤梨內有一條啡色毛毛蟲，呼籲其他網民小心。

事主於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文並分享圖片，指進食由某間大型連鎖生活百貨店出售的士多啤梨朱古力時，發現內裏藏有一條毛毛蟲。從圖片可見，朱古力已被咬了一口，而士多啤梨內有一整條啡色毛毛蟲。事主在留言區補充，毛毛蟲已變乾，

佢應該本身就住喺士多啤梨入面再一齊變乾。

    點擊圖片放大
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貼文一出即引起網民關注，有人揶揄「有豐富蛋白質」、「不含化學成份、純天然呀」、「快吞轟啦」，亦有人擔憂朱古力的衛生問題，「我仲有2包未開，食唔食好」。點擊下圖看更多網民留言：

    點擊圖片放大
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美國檢測12款最污糟蔬果排行榜　士多啤梨蟬聯5年含多達23種農藥

美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）早前公佈本年度最多及最少農藥殘留蔬果名單，其中最骯髒是連續5年蟬聯榜首的士多啤梨，被驗出含多達23種農藥。

    點擊圖片放大
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同場加映：常吃高糖水果可導致脂肪肝　醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌

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責任編輯：羅嘉欣

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