【食不安心】日式連鎖百貨店購士多啤梨朱古力　港女食到一半驚見啡色毛毛蟲

▲ 日式連鎖百貨店購士多啤梨朱古力，港女食到一半驚見啡色毛毛蟲。

食東西最怕見到有蟲！今日有網民分享恐怖經歷，指從一間連鎖生活百貨店中購入了士多啤梨朱古力，進食時驚見士多啤梨內有一條啡色毛毛蟲，呼籲其他網民小心。

事主於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文並分享圖片，指進食由某間大型連鎖生活百貨店出售的士多啤梨朱古力時，發現內裏藏有一條毛毛蟲。從圖片可見，朱古力已被咬了一口，而士多啤梨內有一整條啡色毛毛蟲。事主在留言區補充，毛毛蟲已變乾，

佢應該本身就住喺士多啤梨入面再一齊變乾。

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貼文一出即引起網民關注，有人揶揄「有豐富蛋白質」、「不含化學成份、純天然呀」、「快吞轟啦」，亦有人擔憂朱古力的衛生問題，「我仲有2包未開，食唔食好」。點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣