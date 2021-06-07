葉巧琳邀顧定軒荒野拍MV　Mischa化身森林女皇與蛇蟲鼠蟻共舞

▲ 葉巧琳邀顧定軒拍《怪物 (心獸version)》MV。

音樂路上力求突破的葉巧琳（Mischa），最新派台作品《怪物 (心獸version)》再次找來憑電影《七月與安生》獲得金像獎最佳原創音樂的波多野裕介與Edward Chan聯手監製。

這位多年來的好朋友波多野裕介，在音樂上一路以來都全力支持Mischa，今次與她一同作曲，加上填詞界新生代Oscar負責填詞，Mischa更首度挑戰Nu-Disco跳唱曲風，MV更邀請了《全民造星III》隊友顧定軒（Zeno）參與拍攝。

MV充滿靈性

《怪物 (心獸version)》的創作意念是Mischa看過韓國大熱漫畫《Sweet Home》後獲得的靈感說：「《Sweet Home》談及每個人慾念好強時可以變成怪物，不過怪物可以係好可以係壞，我想喺呢首歌探討呢個問題。」

亦因這想法，MV導演湯駿業（AhDee）為Mischa度身訂造了一個充滿靈性的MV。

AhDee講述MV的故事內容：「Mischa喺MV裡面係森林女皇，呢位森林女皇代表慾望，當佢見到由Zeno扮演、代表希望與聖潔嘅純鹿時，邪惡嘅內心就諗到要將佢據為己有，而作為純鹿嘅Zeno亦都有慾望，就係想收服女皇，MV係希望展現人與人之間嘅慾望。」

森林女皇造型特別

由於是位森林女皇， Mischa今次的造型有別以往，她笑言：「係我過去咁多個MV裡面最浮誇嘅一次，場景裡面又有女皇椅，成件事好靚。」至於Zeno則以一身全白的裝束示人，Mischa見到後，覺得Zeno活像是宮崎駿動畫裡的王子。

問到今次為何找Zeno合作，Mischa即表示：「我好想收藏佢喺我嘅MV裡面！」Zeno也搞笑道：「我哋係喺《全民造星III》裡面嘅布偶表演相遇，但今次我成為咗Mischa嘅玩偶，成為佢掌心嘅玩具。」

搞笑過後，Mischa認真道出今次合作契機，她說：「Zeno好啱呢個角色，因為佢確實係小鮮肉。而平時大家一講起跳舞，就必定會聯想到節拍強勁嗰種，但今次我哋用咗跳芭蕾舞嘅美感配合落去MV裡面，成件事即刻升Class。」

與蟲蟻共處

可是近日天氣炎熱，Mischa與Zeno在拍《怪物 (心獸version)》MV時也熱得汗流浹背。

不過Mischa與工作人員都早有準備，如數家珍地說：「我帶咗5把風扇、抹汗專用濕紙巾同埋蚊怕水，化妝師又幫我買咗一堆一啪變冰嘅凍包，喺超熱時救命。」

要帶備蚊怕水全因MV在野外拍攝，入黑之後更是愈來愈多昆蟲出動，Zeno對Mischa說：「因為你係大地之母，所以召喚好多蛇蟲鼠蟻陪伴我哋啦！特別係好多飛娥喺我哋跳舞時喺我哋面前飛來飛去，但我哋又要好鎮定繼續跳落去！」

因實在太多昆蟲來襲，Zeno最終也免不了被蚊針到兩邊太陽穴附近的位置，不過Zeno笑言：「好在兩邊對稱咗，大家如果喺MV見到可能會以為係化妝呢！」