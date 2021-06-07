【12港人案】涉串謀黎智英等助李宇軒潛逃　律師助理將轉介高院處理

▲ 大律師蕭國辰今代表被告陳梓華應訊。（林欣樂攝）

李宇軒等12名港人早前圖偷渡到台灣，29歲律師助理涉串謀壹傳媒創辦人黎智英等人，協助李前往台灣，並串謀黎智英及其助理Mark Herman Simon等，尋求外國或境外勢力對本港或中國實施制裁，律師助理早前被控違反《港區國安法》等兩項控罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院再訊。控辯雙方申請於本周四（10日）作提訊日，以準備轉介案件至高等法院。被告沒有保釋申請，還押候訊。

案件今再提訊，控方表示控辯雙方共同申請，希望國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件提訊日定於3天後 ，即6月10日，以準備轉介案件至高等法院。

被告陳梓華今繼續由大律師蕭國辰代表，劉毅擔任其事務律師，蕭表示沒有保釋申請。總裁判官蘇惠德將案件押後至6月10日提訊，被告繼續還押候訊。

據了解，李宇軒亦於同日作提訊日，未知兩案會否於當天合併處理。

被告陳梓華（29歲）被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港，與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

陳另被控1項串謀協助罪犯罪，控罪指被告於2020年7月某日至8月23日，在香港，在李宇軒犯可逮捕的罪行後，知悉或相信該李宇軒就該罪行有罪，而與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。

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記者：林欣樂