謝安琪自資成立唱片公司　首次包辦新作《離不開》曲詞編監

▲ 謝安琪全新歌曲《離不開》MV。

今年是謝安琪（Kay）加入樂壇第16年，在年初的時候，她在社交媒體撰文，引用其中一首作品《8份3》的歌詞，回顧這些年的音樂路，一直作出不同的嘗試，感謝樂迷一直的陪伴與支持。

日前，Kay宣布自資成立新唱片公司「淺白本部」（Light White Studio Limited），並於昨晚（6月6日）發布由她首次親自包辦作曲、填詞、編曲及監製的全新歌曲《離不開》MV。Kay希望，藉由自己親手譜的曲，以及親自填的詞，將自己想分享的訊息，更直接承載於作品之中，讓彼此更靠近。

▲ Kay自資成立唱片公司。

接受世事無常



Kay她分享稱：「記憶中小時侯的春天總是濕冷的，可是現在的春天大部分時間酷熱猶如夏季，有部分植物也因為持續的高溫，而長年花開無間，表面上看來既溫暖又賞心悅目，但仔細一想，當中也代表著氣候變化帶來的危機。這種矛盾的心情，不也像發現感情即將逝去，快要被戳破前的傷痛嗎？」

也許，要好好接受世事無常，領受每一刻當下，才能如常過好每一個日常。她續指：「在歌曲的末段，我寫上了心中的祝願，在盡力減輕對環境傷害的同時，希望也提醒自己好好活在當下，無論環境變化如何，也欣賞到不同時分的美好，以誠敬的心態承載生活的喜與哀。」

▲ 《離不開》MV內男主角需要邊用膳邊回憶與前度的片段，Kay親自上菜，力臻完美。

事事親力親為

Kay又特別感謝好友李智勝，與她一同經歷今次的創作歷程：「Justin在配樂以及演奏弦樂方面很有經驗，很高興今次他願意接受邀請，與我一同創作這流行曲的編曲，並共同監製這首歌。這是我們在音樂上首次合作，很有紀念性。」



除包辦新歌曲詞編監外，Kay亦非常重視MV的呈現，從籌組製作團隊、構思劇本、選角，以至每一場拍攝和後期製作都親力親為：「今次MV，我邀請了一位很欣賞的新導演李刀拿（Liknifena）與我一同創作，而男主角柯煒林（Will）亦是我很欣賞的演員。」

▲ Kay邀柯煒林當MV男主角。

感謝大自然

這是首取材自大自然的歌曲，所以拍攝團隊亦努力搜尋了香港很多自然景觀：「外景拍攝時，有很多美好的時刻，例如突然有牛群向鏡頭走來，在航拍的時候，又恰巧迎來一群鳥在翱翔，這是一首以大自然為靈感寫的歌。」

她續表示：「感激大自然的眷顧我們的拍攝，也衷心感謝這群年輕人和我一起一絲不苟去製作這個MV，和我一起用心嘗試。在他們身上，我也看到了熱情和勇氣，希望大家會喜歡今次的作品，也感受到當中的意義和質感。」