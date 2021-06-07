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【打針獎賞】煤氣公司推出5輪抽獎總值300萬元　9月中前接種一劑疫苗即可參加

社會 17:07 2021/06/07

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煤氣公司推出5輪大抽獎，9月中前接種一劑即可參加。（資料圖片）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，恒基兆業集團系内的香港中華煤氣有限公司推出疫苗推廣活動，送出總值300萬元獎賞。煤氣公司將以幸運大抽獎的形式，送出50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值10,000元的購物禮券，另設價值1,000元購物禮券予2,500名幸運兒。煤氣公司會在本年8月至9月内，分5次進行抽獎，市民愈早接種疫苗，中獎機會愈高。

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，按圖即看：

    點擊圖片放大
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得獎者可以在煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心、煤氣Flame餐廳，以及好氣Fun使用購物禮券。凡於今年9月中前完成接種一劑或已接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲並持有香港身份證的人士，即可登記參加。相關詳情及條款細則將於稍後再作公布。

煤氣公司常務董事陳永堅表示，期望透過推出獎賞活動，協助提高香港的疫苗接種率，同心抗疫。另外，就鼓勵員工接種疫苗方面，他指煤氣員工接種疫苗後可回家休息，公司會提供「疫苗假期」，讓完成接種兩劑疫苗的員工享有一天有薪特別假期。

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【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

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記者：曾卓鋒

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