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【育兒資訊】教育局推家長教育活動資訊網　涵蓋政府及大專舉辦中小幼家長課程

社會 17:04 2021/06/07

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熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

教育局今日（7日）於推出全新的「家長教育活動資訊站」網頁。（網頁截圖）

教育局今日（7日）於家長教育網頁「家長智Net」推出全新的「家長教育活動資訊站」，為幼稚園及中小學的家長，提供一站式的家長教育課程及活動資訊，以助進一步提升育兒知識和技巧。

教育局指，活動資訊站提供由政府機構及本地專上院校舉辦的各類型家長教育課程及活動資料，內容會定期更新，讓家長更方便掌握最新的相關資訊。

家長可以透過分類功能選取活動資料，例如活動地區、活動類型、活動對象及主辦機構等，以便揀選合適的課程或活動。活動資訊站更提供課程及活動的報名連結，讓家長能快捷地獲得更多報名詳情。

除了家長教育活動資訊外，「家長智Net」網頁提供家長教育短片和文章，當中包括專家和學者的建議、家長和校長經驗分享等。家長亦可透過網頁中的行事曆，查閱家長關注的重要事宜，例如中一和小一選校及公布統一派位結果的日期等。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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