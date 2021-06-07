【土地供應】經民聯倡大幅開發新界土地及郊野公園邊陲地建屋

▲ 經民聯提出五大建議，包括大幅開發新界土地和開發郊野公園邊陲等。（林曉君攝）

經民聯建議港府，制定「香港十年安居計劃」，集中精力解決港人安居難的問題。經民聯就計劃提出五大建議，包括大幅開發新界土地和開發郊野公園邊陲等。經民聯主席盧偉國指，對政府停止研究發展郊野公園邊陲感到可惜，認為造地建屋應多元化。

經民聯今日召開記者會，建議港府借鑑港英政府1972年「十年建屋計劃」的經驗，制定「香港十年安居計劃」，全面提出拓地建屋的具體目標和政策措施，並就計劃提出三大目標和五大建議。

其中一項建議是開發郊野公園邊陲，長遠把佔郊野公園3%邊陲地改劃成住宅用地。前特首梁振英早前亦提出相關建議，惟發展局局長黃偉綸上周在立法會接受議員口頭質詢時強調港府暫無意重啟研究發展郊野公園邊陲地建屋。

盧偉國指出，雖然未知是否可行，但應先做研究，認為郊野公園開發成本和基建成本低，開發速度較快。他稱，現屆政府任期剩下一年多，明白香港的住屋問題不會一年間可解決，但強調造地建屋要多元化。經民聯梁美芬補充指，提出開發郊野公園邊陲地是希望多一個途徑造地建屋，強調和現屆政府建屋計劃沒矛盾，又指「無論黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓」，無論是哪一屆政府，都希望可幾條腿走路，令市民獲得最大利益。

經民聯就計劃提出的建議還包括：（1）大幅開發新界土地，以期在10年內提供2634公頃住宅土地，包括1000公頃由發展商持有的農地、74公頃棕地、1200公頃祖堂地和360公頃溼地緩衝區。（2）推動大規模重建公屋，並將公屋輪後時間由目前的5.8年縮短至4年或以下。（3）加快落實已規劃項目以提供508公頃住宅用地。（4）調高地積比和樓宇高度限制，提高土地使用效益。

至於三大目標則是：人均居住面積由161平方呎增至200平方呎；開發2400公頃土地以增加65萬個公私營房屋單位；貢獻建造業增加值4283億元，增加60萬個就業職位。

記者：林曉君