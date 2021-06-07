【賞你遊】旅發局部署下一輪「賞你遊」或「賞你住」　接種疫苗市民或可免費公海遊等

▲ 程鼎一又表示，正部署通過下一輪「賞你遊」或「賞你住」推出接種誘因。

為振興本地經濟和旅遊業，旅發局推出第二輪「賞你遊香港」活動。首發旅行團今日上午10時出發，行程包括遊覽中環大館和南丫島漁民文化村等。旅發局部署推疫苗接種誘因，市民接種一針後可免費參加。

旅發局總幹事程鼎一表示，第二輪反應熱烈，上周推首周即額滿，下周推出第二批行程，又指今日有8個旅行團出發，希望藉今次計劃令市民發現本港優美的地方。他指出，經去年推出第一輪計劃後，今輪參加旅行社數目增加，行程更豐富，推出了教育坊供家長與小孩一同進行手作，亦有到酒店品嘗自助餐享受美食的行程。

程鼎一又表示，正部署通過下一輪「賞你遊」或「賞你住」推出接種誘因，構思讓已接種最少一劑疫苗的市民，不需要消費即可免費報名「賞你遊」、「賞你住」或「公海遊」的參加名額，名額視乎市民的反應而定，預料不少於2萬個。詳情稍後公布。他續指，出外旅遊者須接種和提供陰性的檢測證明是國際趨勢。

曾參加第一輪計劃的旅行社Mybus負責人表示，疫情下生意額減少，形容過去11月為本港旅遊業的冰河時期，稱「賞你遊香港」對重啟旅遊業帶來正面作用，對於可服務本地市民感開心，又指旅行社於第二輪計劃有102名額，共舉辦5團。他指出，於第一輪計劃中發現大部分參加者會帶父母同行，以及團友熱愛美食團，故今輪增加了相應的行程。

對於接種方面，員工已全面接種，參加者方面則自行決定，旅行社不會強制，又指本港接種率正上升，不擔心若第三輪訂立須接種的條件後導致參加者人數減少，旅發局向旅行社提供每名團友500元資助，稱資助足夠為旅行社帶來盈利。

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記者：陳麗娜