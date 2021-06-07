【澳門防疫】澳門收緊往返廣東的出入境防疫措施　不排除進行全民核酸檢測

▲ 澳門進一步收緊廣東往來澳門的入境措施。（新華社圖片）

因應廣東疫情，澳門當局（7日）再宣布收緊往返廣東的出入境防疫措施，由明天（8日）上午10時開始，往返廣東與澳門的人士須持有48小時內的陰性核酸檢測報告。而由廣東進入澳門的澳門居民，如果未能出示有效核酸檢測報告，入境後要立即接受檢測和等候結果，其他非澳門居民則不允許入境。機場的入境旅客核酸檢測則不變。

澳門當局表示，因應最新疫情調整，不排除將來會要求往返廣東與澳門的人士，需同時持有新冠病毒疫苗接種證明。澳門在深夜公布，要求過去14天曾經到過廣州或佛山，已經入境的人士要在今日下午6時前，必須到3間醫院的核酸檢測站接受檢測，否則會被要求到指定地點隔離14天。

澳門特區政府不排除進行全民核酸檢測，同時已準備停課應變計劃，視乎疫情不排除提早中止學期。澳門當局指為解決在外地居民特別是學生回澳的安排，經民航局與新加坡航空及酷航溝通協調後，該航空公司將安排每周兩班往返新加坡和澳門的航班，以便海外居民轉機返澳。新加坡航空公司剛更新了訂票網頁，開通了新加坡轉機進出澳門的功能。航空公司稍後也會做宣傳推廣。身處海外有意返澳的居民可留意新加坡航空或酷航的最新公佈，以及向航空公司了解航班及轉機的相關規定。

澳門衛生局局長羅奕龍表示，鄰近地區疫情變化後，亦進行部署，調動人力資源和設備在澳門不同站點，一旦啟動全民檢測，站點會24小時運作，四天能完成全民核檢。

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記者：伍瑋瑋