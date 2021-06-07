【情緒健康】調查發現本港學生生活滿意度平均低於國際　4成學生每周至少一次感情緒低落

▲ 中大調查顯示，受訪的小六至中三學生，其生活滿意度平均值為6.97分，低於國際平均值的7.8分。（冼偉倫攝）

中大教育研究所及香港亞太研究所的調查顯示，受訪的小六至中三學生，其生活滿意度平均值為6.97分，低於國際平均值的7.8分。只有18%學生認為目前生活非常滿意，低遠國際的36%。中大建議政府制定培養學生身心靈健康的政策，同時給予家庭支援，提升學生的健康情況。

「學童身心靈健康評估計劃（HBSC)」由世衛統籌，現有40多個國家及地區參與，比較各國青少年身心健康。中大調查於去年6月至12月進行，邀請21間小學及19間中學的小六、中一及中三學生填寫問卷，收回5300多份問卷。研究發現，以10分為滿分，香港學生生活滿意度平均值僅6.97分，低於HBSC 國際平均7.80分，而香港僅有18.4%達最滿意的9至10分，HBSC平均則為36.4%。自評健康狀態方面，香港學生自評「極好」的只有15.5%，HBSC 平均則有36.3%。另39.8%香港學生過去6個月感到每周一次或以上心情低落，高於HBSC 平均的29.3%。

研究又顯示，一周運動3日或以上者，其生活滿意度和自評健康狀態顯著較高，出現身體或情緒症狀較少，但香港有61.6%學生每周不足3天運動一小時，其中22.5%人更完全無運動，相較之下HBSC 平均只有4.2%人不運動，比例較海外高5倍。

▲ 調查發現本港學生生活滿意度平均低於國際。（冼偉倫攝）

另外，有36%受訪學生評估自身健康狀態「一般」和「差」，多於國際水平約14%。調查又發現，本港學生較其他國家學生較少出現身體症狀，包括頭痛和胃痛等，惟出現情緒問題較多，近40%受訪學生指每周最少一次心情低落、易怒或脾氣暴躁，受訪學生年齡越大，自評情緒有問題的越多。

中大團隊分析，社經地位較低的學生以往較需學校幫忙，但早前曾長期停課，教師較難支援學童，明顯影響身心健康。團隊又指出，容易與父母交談和家庭支援較高的學童，生活滿意度和自評健康狀態較高，反映家庭支援及運動對學生十分重要，建議政府制定培養學生身心靈健康的政策，同時給予家庭支援，提升學生的健康情況；又建議父母定時抽空陪伴子女作體能運動，讓子女有機會與父母溝通，以及就難題求助。

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記者：洪芷晴