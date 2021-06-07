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【打針優惠】英皇集團送出20000張戲飛　全港英皇戲院通用

社會 18:03 2021/06/07

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英皇集團表示，為響應商界齊心協力鼓勵市民接種疫苗，共20,000張英皇戲院戲票將贈予香港總商會以抽獎形式送出，於全港英皇戲院通用。（資料圖片）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，英皇集團今（7日）宣佈旗下英皇戲院送出20,000張戲票以鼓勵市民積極接種疫苗。另外，集團亦為旗下員工提供兩天疫苗假期，並推出一系總值港幣3,000元消費禮券予每位完成接種兩劑疫苗的員工。

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，按圖即看：

    點擊圖片放大
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英皇集團表示，為響應商界齊心協力鼓勵市民接種疫苗，共20,000張英皇戲院戲票將贈予香港總商會以抽獎形式送出，於全港英皇戲院通用。凡於2021年8月31日或之前年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有人可參加是次英皇集團戲票大抽獎，詳情及相關條款及細則將稍後公佈。

另外，為更有效保障集團旗下員工健康及鼓勵同事保護自己、家人及社區，公司為完成接種疫苗的員工提供額外兩天疫苗假期，及每位獲港幣3,000元旗下業務購物消費禮券以作感謝，集團亦積 極籌備員工外展接種服務，希望為員工提供便利。

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【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

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記者：曾卓鋒

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