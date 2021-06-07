【賞你遊2.0】首團下午到南丫島無鈎垂釣嘆海鮮 　漁民文化村代表：重啟本地旅遊訊息

▲ 團友體驗無鈎垂釣。（陳麗娜攝）

首發旅行團今日上午10時出發，首發旅行團今日上午10時出發，行程包括遊覽中環大館和南丫島漁民文化村等。（詳情即看：【下一頁】）下午行程包括品嚐漁村風味海鮮及到訪南丫島漁民文化村。遊客可以一嚐清蒸倉魚、薑蔥炒龍蝦，以及體驗無鈎垂釣，觀賞於漁排飼養的海洋生物，如石斑、魔鬼魚和鱸魚等。

▲ 中午團餐包括咕嚕肉、清蒸倉魚、薑蔥炒龍蝦等。（陳麗娜攝）

團友潘先生表示，今日最欣賞的行程是參觀中環大館，因可了解昔日監獄的歷史和欣賞古典建築，又滿意團餐的質素，最重要是可以繼去年2月後，再次出遊，形容體驗難以用錢衡量，惟稱若行程需要付費$500或以上，可能不會參加。

▲ 團友潘先生表示，今日最欣賞的行程是參觀中環大館，因可了解昔日監獄的歷史。（陳麗娜攝）

行程其中一個景點涉南丫島漁民文化村，營運經理陳子健表示，疫情對文化村的影響十分大，如其他旅遊景點般，有段時間不可接客，限聚令的實施令文化村大部份時間零團到訪，嚴重影響經營。

▲ 南丫島漁民文化村營運經理陳子健形容「賞你遊香港」是可重新接待旅行團的訊號。

他續稱，「賞你遊香港」可鼓勵市民積極進行檢測和接種疫苗，形容計劃的舉辦是可重新接待旅行團的訊號。他表示，第二輪「賞你遊香港」活動下，未來一至兩個月可分到20至30團，較以往旺季10月至11月最高的50團少，形容「有收入，但不及以往多」。

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記者：陳麗娜