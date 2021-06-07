【闔家辣】吳君如鄭中基再碰頭合作　MIRROR成員Edan進軍影壇拍賀歲片

▲ Edan參演吳君如賀歲片《闔家辣》。

MIRROR成員呂爵安（Edan）進軍影壇，他參與由吳君如監製兼演出賀歲片《闔家辣》，並於今日（6月7日）舉行發佈會，Edan、吳君如及主演此片鄭中基（Ronald） 、梁詠琪（Gigi），以及執行監製鄒凱光與新晉導演鄭晉軒（Coba）齊出席是次活動，並提早拜年。

發佈會上充滿過年氣氛，身為監製兼主演的吳君如身穿一身彩花賀年打扮，率領戲中的一家人鄭中基、梁詠琪、呂爵安等，穿上紅噹噹全身拜年裝束，在擔任司儀的「旁白君」阿森主持下，舉行開鏡拜神儀式。

切過燒豬後，吳君如跟一眾演員「搲銀」 並大派利是，做足拜年儀式， 雖然相隔新年尚有半年多，但開鏡現場已洋溢一片過年氣氛，並同時啟動2022首部賀歲片正式開拍，期待今個農曆新年為觀眾帶來歡樂，一家大細「闔家辣喜迎新春」。

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WFH引發賀歲片靈感

吳君如、鄭中基、梁詠琪曾主演過不少家傳戶曉的賀年喜劇，今次也是他們多年來他們再次合作，另外加入第一次銀幕演出的Edan。

君如指，促成《闔家辣》這部戲開拍，全因有次出席一私人會所的會員大會，在外國人當中突然有位說廣東話的男士主動攀談，告訴她以前一直有聽她的電台節目。

隨即對方就一輪咀講了一小時自己疫情期間在家中發生的事，君如說：「平時我應該會瞓著，但他越講越好笑，咁不如拍出嚟啦！即場問他懂不懂寫劇本，他話梗係識啦！結果寫出的中文好多都錯，原來他用siri幫手寫，我就找了鄒凱光幫手搞劇本。」這位人兄就是此片導演Coba。

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君如欣賞Edan花姐

談及演員陣容，君如表示一直都屬意找Gigi參與演出，因為想找一個又靚又識演戲又可搞笑的女演員。當見到Gigi真人時，更覺得是「natural beauty」，笑指現在好多女演員隔兩天便變樣。

至於找鄭中基正好對方剛完成演唱會，處於演唱會後的寂寞的狀態。但Ronald在演唱會後睡足一天，都隔了一天才回覆。君如笑說：「我叫佢睇劇本，但Gigi一天便答應了，我都跟他說唔使睇，命令他接呢部戲。」

至於Edan，君如表示聽說對方好搞笑，但最初都未確定是他演出，因為他的角色要搞笑外，與她更有很多親密感情戲。她便安排對方試鏡，經理人花姐跟她說：「唔用他冇所謂，我好鍾意帶佢哋試鏡，這才是學習過程。」君如都大讚花姐態度正確，看過Edan試鏡片段，都覺得非他莫屬。

▲ 提早派利是。

疫情下享家庭樂

而幾位演員亦分享了疫下生活情況。鄭中基笑指疫情下很多時在家中，一對子女就問他為何不返工，好像很嫌棄。他就不時找子女一齊打機，但他們卻避入房。最終靠「動物森友會」一game成功與子女打關係。

因為疫情，梁詠琪跟其他父母一樣，子女停學改上zoom課，同樣停工的梁詠琪，陪太子女讀書之餘，還變成囡囡的私人電腦技術員，每堂zoom不同link、不同房、不同密碼、有時開咪變閂咪，令不擅長電腦的Gigi亂到辣著....

Edan表示疫情下每天都被媽媽不分晝夜的「叫飲阿媽靚湯，飲湯！飲湯！飲湯！」雖然有點煩，但知道阿媽是關心他們的。