【好聲好戲】藝人聲演《侏羅紀世界》收視報捷　陳自瑤感過程不容易卻具滿足感

▲ 一眾《好聲好戲》參加者為 《侏羅紀世界》配音。

TVB配音比賽節目《好聲好戲》口碑不錯，而一眾星級參賽者更聯同專業配音員攜手聲演荷里活電影《侏羅紀世界》，而該片昨日（6月6日）播出，收視報捷，電視直播收視錄得19.6點，跨平台直播收視更攀升至21點。

《〈好聲好戲〉首屆畢業作品：侏羅紀世界》由專業配音員黃啟昌及陳自瑤（YoYo）領銜聲演男主角Owen及女主角Clarie，另外多位專業配音員及藝員携手參與配音工作，當中楊潮凱聲演樂園馴獸師Barry，易宇航聲演戲中控制中心保安一角，鄧智堅聲演年輕投資者。

▲ 陳自瑤及張振朗認真地為電影配音。

於比賽裡奪冠的YoYo憑藉其努力及出色表現贏盡民心，是次首度聲演女主角的她，獲網民大比數讚好，有留言力推她升呢演女主角：「今次配女主角，下次演女主角」、「觀眾心目中的女主角」，並認同其實力：「愛上了YoYo的聲音」、「你把聲好好聽，同角色好夾。」和「開始係你粉絲喇」。

YoYo在畢業作品出街前，亦於社交網留言指是次配音雖然坐到Pat Pat痛，卻很有滿足感，她說：「真的發夢也沒想過，還可以配女主角。雖然過程一點也不容易，一口氣配了十幾個鐘，但完成那一刻，真的很有滿足感。當然還有我的好老師英姐，一路在旁指導我，陪我坐到Pat Pat痛。」

對於無綫事隔多年再度動員為西片配音，網民亦很受落，有網民建議安排演員聲演《魔戒》。