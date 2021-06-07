【疫苗接種】中大調查指半數受訪者認同疫苗接種率高有助生活恢復正常　近6成人反對派現金獎勵

▲ 中大研究指，有近一半受訪者非常同意或同意「愈多市民接種疫苗，生活就能愈快恢復正常」。（資料圖片）

政府5月31日起展開「全城起動、快打疫苗」運動，希望在未來3個月大幅提升接種疫苗比率，讓社會早日回復常態。中大日前進行調查，半數受訪者認同接種新冠疫苗有助生活恢復正常，當中有近7成受訪者認同「給予疫苗接種者在每次打針後放有薪假期」為有效鼓勵市民接種疫苗的方法。

中大香港亞太研究所於上月20日至27日晚上進行電話訪問調查，成功訪問705名18歲或以上的市民。調查發現，有近一半受訪者（50.2%）非常同意或同意「愈多市民接種疫苗，生活就能愈快恢復正常」，非常不同意或不同意這看法的則有37.4%。

調查亦有問到受訪者對三個鼓勵市民接種疫苗方法的評估，結果顯示最多受訪者認為有效的方法為「給予疫苗接種者在每次打針後放有薪假期」，有近7成（67.9%）非常同意或同意，有27%受訪者則表示不同意或不同意。

其次是「疫苗接種者前往大灣區可免隔離」，非常同意和同意的比例有47.7%，非常不同意和不同意的比例則有43.6%；最後為「疫苗接種者可獲得現金獎勵」，37.1%受訪者表示非常同意或同意，而表示非常不同意或不同意的有57.6%。

研究亦指出，逾9成受訪者覺得自己的防疫措施做得非常足夠或頗足夠，57.5%受訪者提到擔心新冠肺炎疫情影響家庭未來1年收入狀況。另有逾一半受訪者對政府控制疫情的表現覺得頗為不好或非常不好，同時有近4成受訪者認為政府現時推行防疫措施應該維持不變，與認為應該放寬的人數相近。

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記者：曾卓鋒