【疫苗接種】牙醫學會籲同業鼓勵診所職員接種疫苗　倡每打1針可獲有薪假

▲ 香港牙醫學會籲同業為接種疫苗的診所職員，每接種1劑疫苗便提供有薪假期。（資料圖片）

香港牙醫學會今日（7日）呼籲同業支持政府的疫苗接種計劃，推出鼓勵措施予診所職員，包括為接種疫苗的員工，每接種1劑疫苗便提供有薪假期。

學會表示，牙醫業界在新冠疫情持續18個月中，沒有出現任何由牙科治療而受到感染的個案，更沒有任何與牙科有關的感染群組，顯示業界的感染防控措施取得相當成效。

該會續指，為防範新一波疫情爆發，接種疫苗是最直接的抗疫方法，籲業界除親身接種，同時推出鼓勵措施給予診所職員，例如為員工每接種1劑新冠疫苗，便提供有薪假期。該會指，牙科同業作為專業人士，充分具備醫療專業知識，應牽頭帶領香港早日達至群體免疫，儘早全面恢復正常商業和社交活動，令經濟得以復甦。

該會理事會已推出鼓勵措施，為辦公室所有僱員提供接種疫苗有薪假期，每接種1劑疫苗當天可享1天有薪假期，即每人最多可獲發2日有薪假期。

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記者：馮琪雅