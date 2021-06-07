【上呼吸道感染】旺角砵蘭街童樂居爆發感染　涉26小童及3名職員

▲ 童樂居爆發上呼吸道感染個案。（童樂居圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，正調查香港保護兒童會童樂居爆發的上呼吸道感染個案，該留宿幼兒中心位於旺角砵蘭街。個案涉及26名小童，包括17男9女，年齡介乎6個月至3歲；以及3名女職員。他們自上月27日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵。所有病人已經求醫，無須入院，現時情況穩定。



中心指，該幼兒中心正接受醫學監察，已提供有關預防呼吸道感染的建議。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該幼兒中心已於本月2日被納入強制檢測公告，以排除感染新型冠狀病毒的可能性。中心亦呼籲市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

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責任編輯：黃悅晴