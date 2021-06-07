【屯馬綫】新車站加入機械人助理及社區歷史保育元素 料可改善乘車體驗
社會 20:19 2021/06/07
屯馬線將於6月27日全線開通，行政會議非官守議員今日（7日）參觀屯馬線宋皇臺站和土瓜灣站兩個新車站，了解通車準備情況。
行會成員先到宋皇臺站參觀，宋皇臺站為地底車站，位於啟德發展區西南方，毗鄰九龍城世運道和宋王臺花園，車站設計糅合古今特色，設有多個出入口連接區內設施和特色店鋪。
行會成員隨後由宋皇臺站乘坐特別列車前往土瓜灣站參觀，土瓜灣站建於馬頭圍道地底，在設計上加入不少生活元素。其中，車站大堂展示了由社區共同參與創作的藝術品《家》，分享逾百位附近居民提供的照片和故事，讓車站大堂同時成為土瓜灣社區的時光錦囊。
行會成員認為，新車站設計加入社區和歷史保育元素，並引入流動服務團隊、機械人助理、智能客務中心等創新概念，可為巿民提供更佳乘車體驗。隨着總共有27個車站的屯馬線全線開通，行會成員期望這條香港最長的鐵路線可為往來新界東、九龍，以至新界西北的巿民帶來更高效便捷的鐵路服務。
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責任編輯：馮琪雅