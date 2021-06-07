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【屯馬綫】新車站加入機械人助理及社區歷史保育元素　料可改善乘車體驗

社會 20:19 2021/06/07

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行會成員陳智思、史美倫及周松崗等，今（7日）在運房局局長陳帆及港鐵公司主席歐陽伯權等人陪同下參觀屯馬線兩個新車站。（政府新聞處圖片）

屯馬線將於6月27日全線開通，行政會議非官守議員今日（7日）參觀屯馬線宋皇臺站和土瓜灣站兩個新車站，了解通車準備情況。

行會成員先到宋皇臺站參觀，宋皇臺站為地底車站，位於啟德發展區西南方，毗鄰九龍城世運道和宋王臺花園，車站設計糅合古今特色，設有多個出入口連接區內設施和特色店鋪。

行會成員隨後由宋皇臺站乘坐特別列車前往土瓜灣站參觀，土瓜灣站建於馬頭圍道地底，在設計上加入不少生活元素。其中，車站大堂展示了由社區共同參與創作的藝術品《家》，分享逾百位附近居民提供的照片和故事，讓車站大堂同時成為土瓜灣社區的時光錦囊。

行會成員認為，新車站設計加入社區和歷史保育元素，並引入流動服務團隊、機械人助理、智能客務中心等創新概念，可為巿民提供更佳乘車體驗。隨着總共有27個車站的屯馬線全線開通，行會成員期望這條香港最長的鐵路線可為往來新界東、九龍，以至新界西北的巿民帶來更高效便捷的鐵路服務。

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責任編輯：馮琪雅

屯馬綫 行政會議 機械人 土瓜灣 文娛藝術

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