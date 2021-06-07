【西九故宮館】吳志華︰料明年7月對外開放　入場收費考慮市民可承受程度

▲ 香港故宮文化博物館料明年7月對外開放。（林宇翔攝）

香港故宮文化博物館館長吳志華預料，位於西九文化區的香港故宮文化博物館將明年7月對外開放，整座大樓工程將年底完工。他又指，博物館的入場收費，會考慮市民可承受程度。

吳志華今在立法會一個委員會稱，北京故宮將會借予880多件文物予香港故宮文化博物館，內地相關部門正審批有關展品，預料9月展品名單將曝光；香港故宮文化博物館將設9個展廳，其中7個專題展覽的展期是一年或以上，其餘2個是短期展覽。他表示，西九文化區管理局正籌備開館後一系列大型的展覽，將以世界不同地方文明為主題，例如歐洲、中亞地區或中國內地文明等，稱部分展覽已到最後商討的階段。

至於博物館入場安排及票價方面，吳志華指，現正進行草擬，稍後會將草擬方案交由董事局考慮。他指，收費原則的考慮因素，包括觀眾可承受程度及對票價的敏感度，以及香港故宮財務的可持續性等，強調不希望因入場票價，阻礙市民到博物館參觀。

他提到，博物館開館後兩至三年，重點放在接受外界捐贈展品，往後會盡力進行資金籌募，或會成立專項基金，用以資助教育活動、展覽及館藏等。另外，他預期一至兩年後，博物館一年的人流會達200萬人次，或到達可容納人流的頂峰，屆時館方或考慮使用分流形式進場。

另外，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，自疫情平穩後，已為西九文化區安排今年下半年一連串的活動，舉例指將今年7至8月在西九文化區舉行街頭表演（busking）活動，表演者將一邊踏單車，一邊巡迴表演。她又指，正研究奧運期間，在西九文化區直播賽事，支持將出戰東京奧運的香港運動員，透露目前正與港協暨奧委會及不同電視台等商討。

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記者︰尹櫻霖