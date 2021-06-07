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【綠置居】調查指28%受訪者最心儀租置回收單位　團體籲檢討綠置居單位設計

社會 21:22 2021/06/07

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（經濟日報資料圖片）

新一期綠置居將於6月10日截止申請，公屋聯會今日（7日）發布問卷調查報告指，目前租置回收單位和鑽石山啟鑽苑較受歡迎，上期綠置居的青衣青富苑和柴灣蝶翠苑則較少人有興趣。

是次問卷調查在4月12日至5月8日期間進行，共訪問了477人。當問卷中問到揀選租置回收單位的原因，最多人選擇的選項依次為單位售價平（67.1%）、單位面積較大（46.5%）和地點位置好（45.5%）。

另外有35.8%受訪者表示，打算選購400至500平方呎面積的租置回收單位，其次是約27.5%受訪者表示會選購300至400平方呎的單位。

公屋聯會表示，上期「綠置居」中的青富苑及蝶翠苑銷情稍遜，亦不排除仍會繼續出現滯銷的問題。 公屋聯會認為，房委會須全面檢視「綠置居」計劃的定位，特別在單位的設計上應作檢討，以更切合綠表人士的置業需要，促進公屋單位的流轉。

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責任編輯：陳梓蔚

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