【防範恐襲】跨部門反恐專責組憂本土恐怖主義地下化　嚴防孤狼式襲擊

▲ 保安局協調6個紀律部隊，包括海關、懲教署、消防處、飛行服務隊、警務處以及入境處，成立反恐專責組作情報及策略性研究等。（梁偉榮攝）

保安局自2018年起責成6個紀律部隊成立跨部門反恐專責組，審視國際形勢變化和香港受恐襲的威脅，加強部門之間的情報交流及反恐相關的策略性專題研究。專責組指，雖然本港目前面對恐襲威脅的風險級別維持「中度」水平，但本土恐怖主義有向地下化趨勢，故不能掉以輕心，未來要慎防「孤狼式」、無人機炸彈等新興襲擊。

為確保本港有充分且不斷強化的反恐能力，保安局協調6個紀律部隊，即海關、懲教署、消防處、飛行服務隊、警務處以及入境處，於2018年4月成立跨部門反恐專責組，進行情報及策略性研究、培訓、演練和公眾教育及宣傳等4個範疇的工作。面對近年本土恐怖主義冒起，專責組已積極加強情報交流及反恐相關的策略性專題研究，以作出應對。

警務處高級警司梁偉基指，本港現時面對恐襲威脅的風險級別維持「中度」，雖本土恐怖主義沒有實質定義，但自2019年起出現一連串暴力事件，更至少有17宗涉及爆炸品及5宗涉及真槍的案件，手法與外國的恐怖主義活動類似，檢獲的炸藥包括TATP、黑火藥等，都是外國恐襲常用的炸藥，種種迹象顯示本土恐怖主義已在冒起。

他稱，自港區國安法實施後，社會大致回復平靜，卻不代表本土恐怖主義已消失，反之更有走向地下及隱蔽化迹象：「利用具爭議性議題，不論宗教、政治、種族等，以極端暴力手法宣揚思想」，專責組故更需防範這些人「自我激化」，演變成「孤狼」作出襲撃。他續指，外國出現多宗「孤狼式襲擊」，包括用車撞向人群、用刀施襲等，最近甚至有無人機炸彈等，市民必須提高警覺，要懂得自我保護，而專責組亦會加強情報和防範工作。

專責組成立至今，已為逾1.6萬人員提供反恐培訓，並定期統籌跨部門反恐演習，務求強化各成員部門處理恐怖襲擊事件的協調和應變能力；專責組亦正逐步把培訓對象，拓展至公私營機構的主要持份者，尤其加強這些機構的保安及物業管理人員的反恐意識及辨識懷疑恐怖主義活動的能力，以協助預防及打擊恐怖主義活動，維持公眾對特區政府反恐能力的信心。

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記者：蘇文軒