【防範恐襲】跨部門反恐專責組設首個反恐平台鼓勵公眾舉報　冀教育市民辨識可疑爆炸品

▲ 左起：總懲教主任馬俊賢、高級消防區長黃宏亮、海關監督葉雪瑩、高級警司梁偉基、首席入境事務主任葉兆強、飛行服務隊高級機師葉偉雄。(梁偉榮攝)

跨部門反恐專責組強調，要加強教育公眾反恐意識，除去年9月推出「閃、避、求」宣傳片外，專責組於今年5月設立本港首個全面反恐資訊平台，同時展開「有可疑、要識報」的教育主題，教育市民辨識可疑活動，及鼓勵公眾如得知任何非緊急的懷疑恐怖主義相關消息，可利用網站系統向專責組作出舉報。

另一方面，鑑於本港近年出現多宗涉及爆炸品及其原材料的案件，專責組亦加強向公眾灌輸「提防有『炸』」信息，教育市民如何辨識可疑物品，及提醒他們萬一發現可疑物品時應如何處理，尤其針對一些受襲風險較高的處所，例如機場、公共交通工具、大型購物商場及醫院等，進行訓練或簡報，以提升他們對可疑物品和炸彈的預防和應變意識。

警務處高級警司梁偉基表示，界定可疑物品並沒有特定標準，但可從以下因素考慮，包括「物件外觀是否正常」、「物品於上址出現是否合理」、「能否確定物主」，若未能確定便應把該物品視作可疑物品，在安全情況下作出舉報。

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記者：蘇文軒