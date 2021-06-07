【新冠疫苗】本港昨日有約4.2萬人接種新冠疫苗　9人打針後送院2人需留院

▲ 政府已為參與計劃的人士接種共約2,679,600劑疫苗。(資料圖片)

新冠疫苗接種計劃展開第102日，政府已為參與計劃的人士接種共約2,679,600劑疫苗，其中14,100人打首針科興、15,200人打首針復必泰，另有5,000人打次劑科興、7,700人打次劑復必泰。至今共約155萬人已接種第一針、約112萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量約267萬劑。

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截至今日晚上8時的過去24小時，共有約42,000人接種了疫苗和約35,900人預約了接種時間，共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中7人已經出院，2人留院觀察。

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記者：蘇文軒