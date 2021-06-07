【疫苗接種】教育局與學界商到校接種安排　需考慮各校接種人數及儲存疫苗配套

▲ 復必泰疫苗接種年齡上限降至12歲，教育局今（7日）與學界代表商討疫苗接種安排。（資料圖片）

復必泰疫苗接種年齡上限降至12歲，教育局局長楊潤雄日前表示考慮安排到校接種，或安排旅遊巴接載師生到接種中心。局方今（7日）午約見學界代表商討有關安排，有與會校長透露，會上談及若學校達數百人願意接種，以及學校環境可配合疫苗接種等，或可安排到校接種，惟局方暫未有最終定案；學界亦期望達一定接種比率後，新學年可提升上課時間至全日復課。

為鼓勵符合接種年齡的學童打針，會上談及多個初步方案，包括到校接種及安排師生乘旅遊巴到疫苗中心接種，據知其中一個方案是，若學校達約300人願意接種，加上學校有適合的疫苗接種配套，便可安排到校接種。

會上雖未有公布措施的具體時間表，但有與會中學校長指，現時不少校長正舉行考試，加上學生及家長需時消化及考慮有關疫苗接種安排，估計學校於本月中、下旬較易安排學生接種。

另一與會校長、津貼小學議會主席胡艷芬表示，局方主要是聽取學界意見，會上提及到校接種需考慮接種人數、學校有否足夠寬敞的空間接種疫苗，以及儲存疫苗在指定溫度的配套等。

胡艷芬指出，原則上有關措施同時適用於中小學，雖然並非所有小六生達12歲的最低接種年齡，若學生、家長及教師願意接種，學界亦願意配合安排到校接種或接載師生、家長前往接種中心，以鼓勵師生接種。她續說，疫情下的半日面授課已持續一年半，學界期望達到一定接種比率，下學年可提升上課時間至全日復課，「大家都期望新學年有好嘅開始」，惟強調仍要聽取專家意見。

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記者：馮琪雅