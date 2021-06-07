【強制檢測】13間學校爆發上呼吸道感染　納入強制檢測名單

▲ 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道355號海怡寶血小學二年級。(資料圖片)

政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

由於13間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠病毒相似，為謹慎起見，有8間學校及5間學校的指明級別被納入今日（7日）的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

香港新界荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園/福幼第二幼兒中心暨育嬰園

香港鴨脷洲鴨脷洲徑3號深灣軒地下啟思幼稚園 (深灣軒)

香港新界沙田沙田正街11–17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

香港柴灣柴灣道100號1樓循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園

香港新界將軍澳浩明苑地下東華三院力勤幼稚園

香港新界粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園

香港新界大埔露屏路10號香港教育大學高級教職員宿舍地下G02至G05室香港教育大學幼兒發展中心(只包括幼稚園部)

香港新界粉嶺嘉盛苑嘉耀閣地下九龍城浸信會嘉福幼稚園

香港新界元朗馬田欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校二年級

香港九龍深水埗海壇街280號寶血會嘉靈學校一年級

香港新界沙田火炭樂霞坊2號培基小學一年級

香港九龍觀塘秀茂坪秀明道130號觀塘官立小學(秀明道)一年級

香港鴨脷洲鴨脷洲橋道355號海怡寶血小學二年級

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記者：蘇文軒