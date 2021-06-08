【新冠肺炎】林鄭月娥對再現本地個案感失望及關心　憂3名患者未打針對社會帶來風險

▲ 林鄭月娥對再現本地個案感到有點失望及關心，政府一定會嚴陣以待。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今日（8日）出席行政會議前會見傳媒，她表示，上周六（5日）經歷30多天本地「清零」後，又再出現本地個案，目前仍是源頭不明，經檢測後帶有傳播力較高的變種病毒「N501Y」；而個案亦引伸至同住的母親和姐姐染疫，對此感到有點失望及關心，政府一定會嚴陣以待。

她指，政府因此安排140名密切接觸者檢疫，其間會不停進行檢測。政府亦會進行多層追蹤，包括安排350名緊密接觸者的緊密接觸者檢測；上周六晚亦作出圍封行動，共有850名居民檢測，沒有發現任何陽性個案；為32個處所發出強制檢測令，目前已有逾1萬人檢測。她又指，3位人士沒有打針，不但對個人、家人、密切接觸者以至整體社會帶來一些風險，再次呼籲市民盡快打針。

林鄭月娥提到，上周一（5月31日）宣布「全城起動，快打疫苗」計劃，各界反應熱烈響應，差不多所有公營機構和多個企業為打針員工提供有薪假：目前私營機構亦提供共價值逾1.2億的獎賞。

她指，隨著今周會下降復必泰疫苗接種年齡至12歲，相信會有更多人會打針，截至昨日打了第一針的人士有155.7萬劑，佔24%合資格人口。她指無論接種數字和預約持續上升，都是可喜的現象，希望可以加快加速，在8月底達至理想的接種率。

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記者：陳子謙