解構「橄欖油護膚法」   親親BB幼嫩肌膚

一顆顆看似平凡的橄欖，裏面卻蘊含着「黃金」！金黃色的橄欖油，至今已有幾千年歷史，一直是地中海一帶家家戶戶餐桌上的佳品，對人體好處多多。究竟為何有那麼多種油，一定要用橄欖油？被譽為「地中海的液體黃金」、「植物油皇后」的橄欖油有甚麼神奇功效？

橄欖油向來被視為健康食油，因為在眾多植物油之中，橄欖油被認為是至今所發現的油脂中最適合人體營養的油脂。橄欖油含豐富的單元不飽和脂肪酸、維他命A、維他命K及抗氧化物等，能幫助降低對身體有害的自由基，還可以抗發炎及保護血管。

▲ 橄欖油向來被視為健康食油，對人體好處多多。

不僅如此，橄欖油還有神奇獨特的護膚功效，是肌膚保持健康的秘密武器！所以大家或會留意到，很多沐浴乳、身體乳液、卸妝油，甚至連嬰兒護膚品都含有橄欖油的成分。

易被吸收可抗氧化

橄欖油中的亞油酸和亞麻酸含量幾乎跟人體天然構成相同，非常親和肌膚，無論是成人或嬰幼兒的皮膚都可以輕易吸收，能有效滋養肌膚，保持肌膚彈性和光澤。另外，其中亦含有抗氧化作用的Omega 6及Omega 9，能有效地避免因氧化而發生的細胞老化所帶來的敏感、痕癢等現象，亦可以幫助預防紫外線照射帶來的傷害。

與其它植物油相比，橄欖油的黏性較強，使肌膚具有更好的吸附力，鎖住皮膚內的水分，是一年四季都適用的滋潤保濕之選。尤其是嬰兒的皮膚極其嬌嫩，橄欖油不但完全不會刺激皮膚，還可以安撫小生命，滋潤皮膚，因此從小開始利用橄欖油產品，可給予珍貴細胞長期的保護。

▲ 橄欖油易被吸收，有效滋養肌膚。

宜選護膚專用產品

橄欖油的護膚功效多多，有些人便貪方便將廚房的食用橄欖油直接塗抹在臉上，究竟食用橄欖油可以用作護膚嗎？

答案當然是不能！不少食用橄欖油會使用橄欖果的果皮、果核、果肉，而且無法保障新鮮程度；而護膚用的橄欖油需要新鮮的優良橄欖，並萃取果肉最精華部分，加上要經多次提煉，去除沉積物和刺激性的酵素，才能令其性質變得溫和、不會對皮膚造成傷害。

強化BB肌膚屏障

今年的夏天格外酷熱，各種皮膚問題也接着湧現，令人大感煩惱。而比起大人，嬰兒和小朋友的皮膚特別敏感、脆弱，一不小心可能出現紅腫、痕癢、脫皮，因此需要特別的護理。

人工合成的化學物質易為肌膚帶來刺激，別說嬰兒，連大人的皮膚也會因此變得乾燥或緊繃，而Mustela有機系列蘊含法國有機橄欖油，萃取自法國地中海沿岸城市尼姆的有機認證橄欖，並以冷壓技術保留最原始營養Omega 6及9等，有助形成天然保護膜，滋潤及舒緩嬰兒脆弱肌膚。

▲ Mustela有機潤膚乳。

當中的有機潤膚乳更加入蘆薈及向日葵油，強化舒緩炎症的效果。只要取適量潤膚乳於手中搓揉溫熱，就可以塗抹於嬰兒面部及身體，還可輕輕按摩令潤膚乳更易被吸收！這潤膚乳能即時並持久的滋潤肌膚，另外可強化肌膚屏障，用後肌膚柔軟，散發天然BB肌膚的光彩，是一眾爸爸媽媽的信心之選！

雙重認證成分天然

整個Mustela有機系列無論是潔膚還是護膚都獲得法國有機美容產品專業協會及國際認可的ECOCERT認證，總有機植物成分達95%以上。產品採用全素配方，不含動物成分之餘，更無添加防腐劑、香料、酒精、羊毛脂等刺激物，令整個家庭都用得份外安心！

由即日起至6月15日，HKTVmall Mustela官方旗艦店有全場低至3折優惠，購買滿指定金額更會贈送限量版產品！https://bit.ly/3uMkr62

（特約）